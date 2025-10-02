Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕП призвала ЕС начать переговоры с Украиной о членстве к концу года - РИА Новости, 02.10.2025
12:19 02.10.2025
Глава ЕП призвала ЕС начать переговоры с Украиной о членстве к концу года
Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС должен запустить фактические переговоры с Украиной и Молдавией о членстве до конца года. РИА Новости, 02.10.2025
украина, молдавия, мария захарова, киев, роберта метсола, европарламент, евросоюз, в мире
Украина, Молдавия, Мария Захарова, Киев, Роберта Метсола, Европарламент, Евросоюз, В мире
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРоберта Метсола
Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Роберта Метсола. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС должен запустить фактические переговоры с Украиной и Молдавией о членстве до конца года.
"Европейский парламент будет предельно ясен, продолжая заявлять, что пришло время, наконец, начать переговоры с Украиной и Молдовой. И мы должны сделать это к концу этого года", - сказала она перед началом в Дании очередного саммита Политического сообщества.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года переговоры с обеими странами о членстве были запущены символически через торжественные процедуры в Брюсселе, однако по факту полноценные переговоры о присоединении до сих пор не стартовали.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
