Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет партийный съезд ЛДПР - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/ldpr-2045749303.html
В Москве пройдет партийный съезд ЛДПР
В Москве пройдет партийный съезд ЛДПР - РИА Новости, 02.10.2025
В Москве пройдет партийный съезд ЛДПР
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в четверг проведет XXXVII партийный съезд в Москве, посвященный избирательной кампании по выборам-2026 в Госдуму РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T00:49:00+03:00
2025-10-02T00:49:00+03:00
политика
москва
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир жириновский
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_29bc3e922a29393188029b081af9061c.jpg
https://ria.ru/20250702/ldpr-2026650676.html
https://ria.ru/20241114/putin-1983748278.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_fc103bf981614182a80ce20260204d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, россия, леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, лдпр, госдума рф
Политика, Москва, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Жириновский, ЛДПР, Госдума РФ
В Москве пройдет партийный съезд ЛДПР

Либерально-демократическая партия России проведет XXXVII партийный съезд

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг ЛДПР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в четверг проведет XXXVII партийный съезд в Москве, посвященный избирательной кампании по выборам-2026 в Госдуму девятого созыва.
Как ранее отмечал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, съезд будет посвящен избирательной кампании по выборам-2026 в Госдуму девятого созыва. В работе съезда примут участие руководящий состав партии, делегаты из всех регионов РФ, депутаты всех уровней, активисты, представители молодежного крыла партии и участники СВО.
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств и отношений
2 июля, 07:05
В пресс-службе партии добавили, что в рамках съезда планируется обсуждение стратегии ЛДПР на предстоящих выборах 2026 года, презентация новых инициатив и программ по поддержке участников СВО и их семей, а также рассмотрение ключевых вопросов демографической политики, борьбы с региональным неравенством и обеднением населения.
XXXVI съезд ЛДПР состоялся 13 декабря 2024 года. Он был приурочен к 35-летию со дня основания партии.
ЛДПР - старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. Первое собрание инициативной группы по ее организации, состоявшей из девяти человек, в том числе основателя партии Владимира Жириновского, прошло 13 декабря 1989 года в Москве.
Высшим руководящим органом ЛДПР является съезд, который созывается по решению председателя ЛДПР или высшего совета не реже одного раза в четыре года. В настоящее время в структуре ЛДПР созданы и функционируют 89 региональных отделений и 2292 местных отделения. Численность партии – более 300 тысяч человек.
С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Жириновский. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. 18 мая того же года Слуцкий был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Путин оценил законотворческую деятельность ЛДПР
14 ноября 2024, 14:48
 
ПолитикаМоскваРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЖириновскийЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала