В Москве пройдет партийный съезд ЛДПР

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в четверг проведет XXXVII партийный съезд в Москве, посвященный избирательной кампании по выборам-2026 в Госдуму девятого созыва.

Как ранее отмечал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий , съезд будет посвящен избирательной кампании по выборам-2026 в Госдуму девятого созыва. В работе съезда примут участие руководящий состав партии, делегаты из всех регионов РФ , депутаты всех уровней, активисты, представители молодежного крыла партии и участники СВО.

В пресс-службе партии добавили, что в рамках съезда планируется обсуждение стратегии ЛДПР на предстоящих выборах 2026 года, презентация новых инициатив и программ по поддержке участников СВО и их семей, а также рассмотрение ключевых вопросов демографической политики, борьбы с региональным неравенством и обеднением населения.

XXXVI съезд ЛДПР состоялся 13 декабря 2024 года. Он был приурочен к 35-летию со дня основания партии.

ЛДПР - старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. Первое собрание инициативной группы по ее организации, состоявшей из девяти человек, в том числе основателя партии Владимира Жириновского , прошло 13 декабря 1989 года в Москве

Высшим руководящим органом ЛДПР является съезд, который созывается по решению председателя ЛДПР или высшего совета не реже одного раза в четыре года. В настоящее время в структуре ЛДПР созданы и функционируют 89 региональных отделений и 2292 местных отделения. Численность партии – более 300 тысяч человек.