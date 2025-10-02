В Москве пройдет партийный съезд ЛДПР

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в четверг проведет XXXVII партийный съезд в Москве, посвященный избирательной кампании по выборам-2026 в Госдуму девятого созыва.
Как ранее отмечал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, съезд будет посвящен избирательной кампании по выборам-2026 в Госдуму девятого созыва. В работе съезда примут участие руководящий состав партии, делегаты из всех регионов РФ, депутаты всех уровней, активисты, представители молодежного крыла партии и участники СВО.
В пресс-службе партии добавили, что в рамках съезда планируется обсуждение стратегии ЛДПР на предстоящих выборах 2026 года, презентация новых инициатив и программ по поддержке участников СВО и их семей, а также рассмотрение ключевых вопросов демографической политики, борьбы с региональным неравенством и обеднением населения.
XXXVI съезд ЛДПР состоялся 13 декабря 2024 года. Он был приурочен к 35-летию со дня основания партии.
ЛДПР - старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. Первое собрание инициативной группы по ее организации, состоявшей из девяти человек, в том числе основателя партии Владимира Жириновского, прошло 13 декабря 1989 года в Москве.
Высшим руководящим органом ЛДПР является съезд, который созывается по решению председателя ЛДПР или высшего совета не реже одного раза в четыре года. В настоящее время в структуре ЛДПР созданы и функционируют 89 региональных отделений и 2292 местных отделения. Численность партии – более 300 тысяч человек.
С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Жириновский. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. 18 мая того же года Слуцкий был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.
