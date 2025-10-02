https://ria.ru/20251002/lada-2045896609.html
"Лада" вытолкнула "Газель" на тротуар с пешеходами в Астрахани
"Лада" вытолкнула "Газель" на тротуар с пешеходами в Астрахани
происшествия
астрахань
астраханская область
киров
николай островский
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045808419_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7dcc113c4d51eadbf8f7c0cbd0f64f93.jpg
https://ria.ru/20250706/dtp-2027530826.html
астрахань
астраханская область
киров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045808419_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2805c325bcdc34a0a6e80027d962a7cc.jpg
"Газель" въехала в толпу пешеходов в Астрахани
"Газель" въехала в толпу пешеходов на перекрестке в Астрахани. Грузовику не уступила дорогу поворачивавшая Lada Granta, и после удара тот вылетел на тротуар, сбив людей. СМИ пишут, что пострадали несколько человек, один из них госпитализирован.
2025-10-02T15:50
true
PT0M13S
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Киров, Николай Островский, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
"Лада" вытолкнула "Газель" на тротуар с пешеходами в Астрахани
Автомобиль вылетел на тротуар в Астрахани, одна девушка пострадала