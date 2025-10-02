Рейтинг@Mail.ru
"Лада" вытолкнула "Газель" на тротуар с пешеходами в Астрахани
15:50 02.10.2025
"Лада" вытолкнула "Газель" на тротуар с пешеходами в Астрахани
"Лада" вытолкнула "Газель" на тротуар с пешеходами в Астрахани
"Лада" вытолкнула "Газель" на тротуар с пешеходами в Астрахани
"Лада Гранта" врезалась в "Газель" в Астрахани, отчего последняя вылетела на тротуар с пешеходами, одну девушку медики осмотрели на месте, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:50:00+03:00
2025-10-02T15:50:00+03:00
"Лада" вытолкнула "Газель" на тротуар с пешеходами в Астрахани

Автомобиль вылетел на тротуар в Астрахани, одна девушка пострадала

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. "Лада Гранта" врезалась в "Газель" в Астрахани, отчего последняя вылетела на тротуар с пешеходами, одну девушку медики осмотрели на месте, сообщил журналистам представитель УМВД России по Астраханской области.
Авария произошла в четверг утром на пересечении улиц Николая Островского и Кирова. Водитель "Лады Гранта" не уступил дорогу и врезался в "Газель".
"От удара по инерции автомобиль "Газель" выехал на тротуар, где у пешеходного перехода находились люди", - сказал представитель ведомства.
Одну девушку осмотрели на месте, от медицинской помощи она отказалась. Госавтоинспекция работает на месте происшествия.
ПроисшествияАстраханьАстраханская областьКировНиколай ОстровскийМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Заголовок открываемого материала