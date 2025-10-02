Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Лада" вытолкнула "Газель" на тротуар с пешеходами в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. "Лада Гранта" врезалась в "Газель" в Астрахани, отчего последняя вылетела на тротуар с пешеходами, одну девушку медики осмотрели на месте, сообщил журналистам представитель УМВД России по Астраханской области.

Авария произошла в четверг утром на пересечении улиц Николая Островского Кирова . Водитель "Лады Гранта" не уступил дорогу и врезался в "Газель".

"От удара по инерции автомобиль "Газель" выехал на тротуар, где у пешеходного перехода находились люди", - сказал представитель ведомства.