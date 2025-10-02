В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве, а также некоторых районах Киевской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Киеве в 06.39 мск, а в части Киевской области - в 06.20 мск. В отдельных районах Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей тревога звучит уже около часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
