Индия готова сотрудничать с Россией в авиации, заявили в компании HAL

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт – РИА Новости. Крупнейший индийский авиапроизводитель Hindustan Aeronautics Limited (HAL) готов работать с Россией над новыми моделями самолетов, заявил представитель компании.

Су-57Э - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Самолет предназначен для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутренним вооружением, радиопоглощающим покрытием и новейшим бортовым оборудованием.