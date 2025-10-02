Индия готова сотрудничать с Россией в авиации, заявили в компании HAL

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт – РИА Новости. Крупнейший индийский авиапроизводитель Hindustan Aeronautics Limited (HAL) готов работать с Россией над новыми моделями самолетов, заявил представитель компании.
"Я не вижу в этом никаких проблем. Мы рассматриваем Россию как большого друга. У нас хорошие отношения, российские специалисты нам очень помогают", – заявил представитель компании журналистам.
Ранее генеральный директор госкомпании "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") Александр Михеев сообщил, что компания предлагает Нью-Дели поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57Э, а также организацию их производства в Индии и содействие в разработке собственных самолетов такого уровня.
Су-57Э - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Самолет предназначен для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутренним вооружением, радиопоглощающим покрытием и новейшим бортовым оборудованием.
Истребитель Су-57Э был впервые представлен в Индии на выставке Aero India 2025 и вызвал неподдельный интерес.
