В Турции заявили, что не собираются отказываться от российского газа

СТАМБУЛ, 2 окт - РИА Новости. Турция не собирается отказываться от российского газа, заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
«
"Что касается Турции, мы не можем сказать нашим гражданам - "извините, газ закончился". Безопасность поставок газа обеспечивается за счет обязательного использования этих источников газа без какой-либо дискриминации. Скоро зима, у нас есть определенные соглашения. Мы обязательно будем получать газ из всех источников в соответствии с ними - от России, Азербайджана, Ирана, Туркмении", - заявил Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне призыва американского лидера Дональда Трампа не покупать российскую нефть заявил в понедельник, что Анкара диверсифицирует источники энергии и считает США важным партнером.
Ранее Трамп выразил уверенность в том, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры Трампа с Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию США, подчеркнул, что Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что Анкара уважает себя и интересы своего народа.