В Турции заявили, что не собираются отказываться от российского газа

"Что касается Турции, мы не можем сказать нашим гражданам - "извините, газ закончился". Безопасность поставок газа обеспечивается за счет обязательного использования этих источников газа без какой-либо дискриминации. Скоро зима, у нас есть определенные соглашения. Мы обязательно будем получать газ из всех источников в соответствии с ними - от России, Азербайджана, Ирана, Туркмении", - заявил Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk.