Рейтинг@Mail.ru
Сербия планирует закупать больше газа из Азербайджана, заявил Вучич - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/gaz-2045839155.html
Сербия планирует закупать больше газа из Азербайджана, заявил Вучич
Сербия планирует закупать больше газа из Азербайджана, заявил Вучич - РИА Новости, 02.10.2025
Сербия планирует закупать больше газа из Азербайджана, заявил Вучич
Сербия готовится закупать больше природного газа из Азербайджана, заявил президент Сербии Александр Вучич в четверг на полях саммита Европейского политического... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:46:00+03:00
2025-10-02T13:46:00+03:00
в мире
сербия
азербайджан
белград (город)
александр вучич
душан баятович
джейхун байрамов
socar
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78211/03/782110345_0:208:2903:1841_1920x0_80_0_0_26133f5367d2c03dc44114ed0b905a6f.jpg
https://ria.ru/20250924/serbiya-2044153488.html
https://ria.ru/20251001/ekspert-2045638330.html
https://ria.ru/20250929/serbiya-2045144852.html
сербия
азербайджан
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78211/03/782110345_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_f3de174c559ce2d20b040ba3bcd703dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, азербайджан, белград (город), александр вучич, душан баятович, джейхун байрамов, socar, турецкий поток
В мире, Сербия, Азербайджан, Белград (город), Александр Вучич, Душан Баятович, Джейхун Байрамов, SOCAR, Турецкий поток
Сербия планирует закупать больше газа из Азербайджана, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич: страна готовится закупать больше газа из Азербайджана

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Сербия готовится закупать больше природного газа из Азербайджана, заявил президент Сербии Александр Вучич в четверг на полях саммита Европейского политического сообщества в Дании.
Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил в сентябре, что Сербия договорилась о поставках 2,5 миллиона кубометров газа в сутки из Азербайджана с этого отопительного сезона.
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
НАТО подорвала принцип территориальной целостности в 1999-м, заявил Вучич
24 сентября, 22:30
"Мы большие друзья с азербайджанцами и уже подписали договор о поставках газа и увеличили объемы газа для Сербии… Надеемся, что в будущем сможем больше получать из газопроводов (Трансадриатического и Трансанатолийского – ред.) TAP и TANAP, строим все необходимые объекты, чтобы это получить. Нет ограничений для какого-либо сотрудничества и взаимодействия с Азербайджаном", - сказал Вучич журналистам, трансляцию вело агентство Танюг.
Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович указала в июле, что подключение к Трансадриатическому газопроводу (TAP), снабжаемому Азербайджаном, и терминалу сжиженного природного газа (СПГ) в Греции, является ключевыми проектами для Сербии.
В апреле на министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку сербская делегация заявила, что законченный в декабре 2023 года интерконнектор Болгария-Сербия позволит связать Сербию с TANAP, то есть с Южным газовым коридором, с источниками газа в Каспийском регионе и на Среднем Востоке, а также с терминалом сжиженного природного газа в греческом Александруполисе.
Президент Сербии на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в декабре 2024 года указал на важность совместного с Азербайджаном строительства газоэлектростанции на юге Сербии. Ранее он сообщал, что официальный Белград и Баку обсуждают совместное строительство газовой электростанции мощностью 1 гигаватт близ сербского города Ниш за 1,2-1,3 миллиарда евро.
Флаг Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Отказ Сербии от российского газа приведет к катастрофе, считает эксперт
1 октября, 14:57
Официальный Белград и Баку подписали в сентябре 2024 года меморандум о взаимопонимании в области зеленой энергетики, а руководство компаний "Србиягаз" и SOCAR – соглашение о поставках газа из Азербайджана. Сербия с 1 ноября 2024 года получала по договору с Азербайджаном минимум 1 миллион кубических метров природного газа в сутки, после 2026 года официальный Белград рассчитывает утроить объемы поставок.
Вучич сказал в середине июня, что Россия обеспечивает свыше 80% поставок природного газа в Сербию и, несмотря на шаги официального Белграда по диверсификации источников топлива, такое положение сохранится еще как минимум 6-7 лет. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала в конце апреля, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду "увеличить доходы от транспорта газа".
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Сербии назвали отказ от вступления в ЕС актом гражданского мужества
29 сентября, 15:01
 
В миреСербияАзербайджанБелград (город)Александр ВучичДушан БаятовичДжейхун БайрамовSOCARТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала