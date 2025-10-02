Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости. Во Франции проходят массовые протесты против мер жесткой экономии и предложенного властями проекта бюджета.

По данным профсоюзов, ожидается до 250 акций по всей стране с участием до 350 тысяч человек. И.о. главы МВД Брюно Ретайо сообщал, что в день демонстраций задействуют 76 тысяч правоохранителей.

Манифестации начались в Марселе, Нанте, Бордо и Аяччо, запланированы в Лионе, Бресте, Ренне, Монпелье, Страсбурге, Дижоне и Лилле. Главное шествие состоится в Париже, в нем примут участие от 20 до 40 тысяч человек.

Как пишет Figaro, протестующие нарушают работу общественного транспорта на юге страны, ожидаются перебои в работе региональных железнодорожных сетей и изменения в расписании междугородних поездов.

В Париже и столичном регионе закрыли некоторые станции метро, наблюдаются проблемы в работе двух линий городских электричек, одной из трамвайных линий, перекрыто автобусное депо.

Манифестанты заблокировали крупные промышленные предприятия в разных частях страны: на севере — заводы автобренда Stellantis и производителя шин Michelin, в Тулузе на юге — вход на завод Thales, занимающейся разработками технологий, в том числе в области обороны, в пригороде Парижа — штаб-квартиру этой компании.

Небольшая группа протестующих с утра попыталась заблокировать кольцевую дорогу Лиона , пишет Parisien. По данным издания, правоохранители помешали им и задержали двоих манифестантов.

Акциями протеста затронуты и старшие школы, передает телеканал BFMTV, заблокированы входы в семь учебных заведений, нарушена работа еще сорока. По данным профсоюза работников образования Snes-FSU, в них принимают участие 27% преподавателей.

Протесты во Франции

В сентябре в стране начались массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.

Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру . Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.

Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".