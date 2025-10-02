Рейтинг@Mail.ru
19:06 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/es-2045967772.html
ЕС запустит программу для якобы предоставления Киеву преимущества на фронте
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. ЕС в ближайшее время запустит программу для предоставления Украине "технологического преимущества" на фронте, сообщила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Вскоре мы запустим новую программу, которая предоставит Украине технологическое преимущество, необходимое на поле боя", - говорится в сообщении главы Еврокомиссии в соцсети X. Одновременно с фон дер Ляйен точно такой же текст появился на странице в соцсети X главы Евросовета Антониу Кошты.
При этом никаких конкретных деталей новой программы помощи Украине не приводится.
В миреУкраинаУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаЕврокомиссияЕвросоюзЕвросоветКиев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
