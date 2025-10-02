МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Защитные конструкции на объектах инфраструктуры Украины превышают стоимость самих объектов, заявил украинский эксперт в сфере энергетики Виктор Куртев.
"Мы видели их проекты - они значительно эффективнее, чем наши. И гораздо дешевле. Они ставят задачу защитить, а мы ставим другую "задачу"... "Укрэнерго" продолжает строить такие конструкции второго уровня "по инерции"... Это же абсурд, если у тебя конструкция стоит дороже, чем объект защиты! Зачем мы это делаем?" - сказал он в эфире YouTube-канала украинской журналистки Натальи Мосейчук (заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды).
В апреле прошлого года в украинской энергокомпании "Укрэнерго" заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей. В середине августа украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 22 сентября сообщила, что кабмин выделил более 20 миллионов долларов на строительство защитных сооружений для трансформаторов на подстанциях в Харьковской области.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
