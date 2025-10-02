https://ria.ru/20251002/delo-2045864568.html
В Ленинградской области завели дело после гибели людей при пожаре
Уголовное дело возбудили после пожара, где погибли мать и трое детей в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба СУСК по Ленобласти. РИА Новости, 02.10.2025
