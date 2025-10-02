Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области завели дело после гибели людей при пожаре - РИА Новости, 02.10.2025
14:42 02.10.2025 (обновлено: 14:48 02.10.2025)
В Ленинградской области завели дело после гибели людей при пожаре
Уголовное дело возбудили после пожара, где погибли мать и трое детей в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба СУСК по Ленобласти. РИА Новости, 02.10.2025
происшествия, россия, ленинградская область, тосненский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Работа СК РФ на месте пожара в частном доме в Тосненском районе Ленинградской области
© Фото : Следком Ленинградской области/Telegram
Работа СК РФ на месте пожара в частном доме в Тосненском районе Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пожара, где погибли мать и трое детей в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба СУСК по Ленобласти.
"Следственным отделом по городу Тосно следственного управления следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сообщает пресс-служба.
По данным следствия, 2 октября после пожара в доме по улице Эрджигитова в городе Любань Тосненского района обнаружены тела женщины 1985 года рождения и ее трех несовершеннолетних детей 2015, 2018 и 2023 годов рождения.
Ранее в МЧС России сообщили, что при проливке дома огнеборцы МЧС России обнаружили тела женщины и детей. Огонь охватил 80 "квадратов" одноэтажного дома. Возгорание ликвидировали 16 специалистов с помощью пяти единиц техники.
