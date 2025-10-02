https://ria.ru/20251002/dagestan-2045893915.html
МВД Дагестана сообщило подробности о подозреваемых в стрельбе возле школы
МВД Дагестана сообщило подробности о подозреваемых в стрельбе возле школы
Полиция принимает меры к задержанию троих подозреваемых в стрельбе возле школы в Дагестане, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева. РИА Новости, 02.10.2025
МВД ищет трёх подозреваемых в стрельбе жителей селения Унцукуль 27, 28 и 46 лет