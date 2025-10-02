Один из пострадавших при стрельбе в Дагестане находится в тяжелом состоянии

МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших после перестрелке в дагестанском селе Унцукуль оценивается как тяжелое, он потерял значительное количество крови, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.

"Ранены три участника перестрелки, двое 30-летних и один 26-летний. Все они госпитализированы в районную больницу. Состояние одного из них расценивается как тяжёлое, поскольку, по имеющейся информации, повреждение артерии привело к значительной потере крови", - написала Гариева в Telegram-канале.