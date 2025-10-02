https://ria.ru/20251002/dagestan-2045887390.html
Один из пострадавших при стрельбе в Дагестане находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших при стрельбе в Дагестане находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 02.10.2025
Один из пострадавших при стрельбе в Дагестане находится в тяжелом состоянии
Состояние одного из пострадавших после перестрелке в дагестанском селе Унцукуль оценивается как тяжелое, он потерял значительное количество крови, сообщила... РИА Новости, 02.10.2025
Один из пострадавших при стрельбе в Дагестане находится в тяжелом состоянии
Пострадавший в селе Унцукуль находится в тяжелом состоянии из-за потери крови
МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших после перестрелке в дагестанском селе Унцукуль оценивается как тяжелое, он потерял значительное количество крови, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.
По данным МВД России
, в четверг на территории, прилегающей к школе в селе Унцукуль, произошел конфликт с участием шестерых взрослых, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения.
"Ранены три участника перестрелки, двое 30-летних и один 26-летний. Все они госпитализированы в районную больницу. Состояние одного из них расценивается как тяжёлое, поскольку, по имеющейся информации, повреждение артерии привело к значительной потере крови", - написала Гариева в Telegram-канале.