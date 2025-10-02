Рейтинг@Mail.ru
Один из пострадавших при стрельбе в Дагестане находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/dagestan-2045887390.html
Один из пострадавших при стрельбе в Дагестане находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших при стрельбе в Дагестане находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 02.10.2025
Один из пострадавших при стрельбе в Дагестане находится в тяжелом состоянии
Состояние одного из пострадавших после перестрелке в дагестанском селе Унцукуль оценивается как тяжелое, он потерял значительное количество крови, сообщила... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:28:00+03:00
2025-10-02T15:28:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49716/58/497165869_0:107:2363:1436_1920x0_80_0_0_75f09ae6f89cabbc0899e22128f012ef.jpg
https://ria.ru/20251002/strelba-2045864274.html
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49716/58/497165869_154:0:2210:1542_1920x0_80_0_0_a8d2550cccac269f565d365f53b76d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика дагестан
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Дагестан
Один из пострадавших при стрельбе в Дагестане находится в тяжелом состоянии

Пострадавший в селе Унцукуль находится в тяжелом состоянии из-за потери крови

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших после перестрелке в дагестанском селе Унцукуль оценивается как тяжелое, он потерял значительное количество крови, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.
По данным МВД России, в четверг на территории, прилегающей к школе в селе Унцукуль, произошел конфликт с участием шестерых взрослых, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения.
"Ранены три участника перестрелки, двое 30-летних и один 26-летний. Все они госпитализированы в районную больницу. Состояние одного из них расценивается как тяжёлое, поскольку, по имеющейся информации, повреждение артерии привело к значительной потере крови", - написала Гариева в Telegram-канале.
Школа № 1 в селе Унцукуль - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Дагестане ищут трех участников стрельбы около школы, сообщил источник
Вчера, 14:42
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала