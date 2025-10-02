https://ria.ru/20251002/dagestan-2045881077.html
В Дагестане врачи оперируют троих пострадавших при стрельбе у школы
В Дагестане врачи оперируют троих пострадавших при стрельбе у школы - РИА Новости, 02.10.2025
В Дагестане врачи оперируют троих пострадавших при стрельбе у школы
Врачи оперируют троих пострадавших при стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:19:00+03:00
2025-10-02T15:19:00+03:00
2025-10-02T15:19:00+03:00
происшествия
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
https://ria.ru/20251002/mvd-2045868306.html
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Дагестан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Дагестане врачи оперируют троих пострадавших при стрельбе у школы
В Дагестане врачи оперируют троих пострадавших при стрельбе у школы в Унцукуль