15:19 02.10.2025
В Дагестане врачи оперируют троих пострадавших при стрельбе у школы
происшествия
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика дагестан
происшествия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Дагестан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Врачи оперируют троих пострадавших при стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
По данным МВД России, в четверг на территории, прилегающей к школе в селе Унцукуль, произошел конфликт с участием шестерых взрослых, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения.
"В эти минуты троим мужчинам, пострадавшим в перестрелке в селе Унцукуль, проводятся операции в Унцукульской центральной районной больнице. В район направлена бригада Дагестанского центра медицины катастроф, в составе которой абдоминальный хирург и сосудистый хирург", – говорится в сообщении.
