Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане рассказали о состоянии раненых при стрельбе около школы - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/dagestan-2045865814.html
В Дагестане рассказали о состоянии раненых при стрельбе около школы
В Дагестане рассказали о состоянии раненых при стрельбе около школы - РИА Новости, 02.10.2025
В Дагестане рассказали о состоянии раненых при стрельбе около школы
Жизни раненых при стрельбе возле школы в Дагестане ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:45:00+03:00
2025-10-02T14:45:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
унцукульский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
https://ria.ru/20251002/dagestan-2045859748.html
республика дагестан
россия
унцукульский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, россия, унцукульский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Унцукульский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане рассказали о состоянии раненых при стрельбе около школы

СК: жизни раненых при стрельбе возле школы в Дагестане ничего не угрожает

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Жизни раненых при стрельбе возле школы в Дагестане ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В четверг заместитель главы Унцукульского района Магомед Газматов сообщил РИА Новости, что стрельба произошла возле школы в селе Унцукуль, пострадали трое взрослых. Он подчеркнул, что к школе произошедшее не имеет отношения.
"Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении:
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Дагестане начали проверку после стрельбы возле сельской школы
Вчера, 14:33
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияУнцукульский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала