В Дагестане рассказали о состоянии раненых при стрельбе около школы
В Дагестане рассказали о состоянии раненых при стрельбе около школы
Жизни раненых при стрельбе возле школы в Дагестане ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. РИА Новости, 02.10.2025
происшествия
республика дагестан
россия
унцукульский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
унцукульский район
