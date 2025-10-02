В Дагестане начали проверку после стрельбы возле сельской школы

МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Дагестане в связи со стрельбой возле школы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В четверг заместитель главы Унцукульского района Магомед Газматов сообщил РИА Новости, что стрельба произошла возле школы в селе Унцукуль, пострадали трое взрослых. Он подчеркнул, что к школе произошедшее не имеет отношения.
"В Республике Дагестан проводится доследственная проверка по факту противоправных действий в Унцукуле. По предварительным данным, 2 октября 2025 года в селе Унцукуль около одного из учебных учреждений произошел конфликт между жителями республики, в результате которого три участника конфликта получили ранения", – говорится в сообщении.
Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту противоправных действий в Унцукульском районе.