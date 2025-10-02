Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане начали проверку после стрельбы возле сельской школы
14:33 02.10.2025 (обновлено: 14:48 02.10.2025)
В Дагестане начали проверку после стрельбы возле сельской школы
В Дагестане начали проверку после стрельбы возле сельской школы - РИА Новости, 02.10.2025
В Дагестане начали проверку после стрельбы возле сельской школы
Доследственная проверка проводится в Дагестане в связи со стрельбой возле школы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. РИА Новости, 02.10.2025
происшествия
республика дагестан
россия
унцукульский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://ria.ru/20251002/dagestan-2045854215.html
республика дагестан
россия
унцукульский район
происшествия, республика дагестан, россия, унцукульский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Унцукульский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане начали проверку после стрельбы возле сельской школы

СК начал проверку после стрельбы возле школы в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Дагестане в связи со стрельбой возле школы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В четверг заместитель главы Унцукульского района Магомед Газматов сообщил РИА Новости, что стрельба произошла возле школы в селе Унцукуль, пострадали трое взрослых. Он подчеркнул, что к школе произошедшее не имеет отношения.
Республике Дагестан проводится доследственная проверка по факту противоправных действий в Унцукуле. По предварительным данным, 2 октября 2025 года в селе Унцукуль около одного из учебных учреждений произошел конфликт между жителями республики, в результате которого три участника конфликта получили ранения", – говорится в сообщении.
Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту противоправных действий в Унцукульском районе.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Медики рассказали о раненных при стрельбе в дагестанском селе Унцукуль
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияУнцукульский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
