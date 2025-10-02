Рейтинг@Mail.ru
Медики рассказали о раненных при стрельбе в дагестанском селе Унцукуль - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 02.10.2025 (обновлено: 14:31 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/dagestan-2045854215.html
Медики рассказали о раненных при стрельбе в дагестанском селе Унцукуль
Медики рассказали о раненных при стрельбе в дагестанском селе Унцукуль - РИА Новости, 02.10.2025
Медики рассказали о раненных при стрельбе в дагестанском селе Унцукуль
Трое раненных при стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане поступили в районную больницу, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:19:00+03:00
2025-10-02T14:31:00+03:00
происшествия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
https://ria.ru/20250927/chp-2044807673.html
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Медики рассказали о раненных при стрельбе в дагестанском селе Унцукуль

Трое раненных при стрельбе в селе Унцукуль поступили в районную больницу

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Трое раненных при стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане поступили в районную больницу, сообщили РИА Новости в медучреждении.
В четверг заместитель главы Унцукульского района Магомед Газматов сообщил РИА Новости, что стрельба произошла около школы в селе Унцукуль, пострадали трое взрослых. Он подчеркнул, что к школе произошедшее не имеет отношения.
"Три человека поступили с ранениями", – сказали в больнице:
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В Подмосковье возбудили дело после стрельбы в автобусе
27 сентября, 18:38
 
ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала