Медики рассказали о раненных при стрельбе в дагестанском селе Унцукуль
2025-10-02T14:19:00+03:00
2025-10-02T14:19:00+03:00
2025-10-02T14:31:00+03:00
республика дагестан
2025
Медики рассказали о раненных при стрельбе в дагестанском селе Унцукуль
Трое раненных при стрельбе в селе Унцукуль поступили в районную больницу
МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Трое раненных при стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане поступили в районную больницу, сообщили РИА Новости в медучреждении.
В четверг заместитель главы Унцукульского района Магомед Газматов сообщил РИА Новости, что стрельба произошла около школы в селе Унцукуль, пострадали трое взрослых. Он подчеркнул, что к школе произошедшее не имеет отношения.
"Три человека поступили с ранениями", – сказали в больнице: