Медики рассказали о раненных при стрельбе в дагестанском селе Унцукуль

МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Трое раненных при стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане поступили в районную больницу, сообщили РИА Новости в медучреждении.

В четверг заместитель главы Унцукульского района Магомед Газматов сообщил РИА Новости, что стрельба произошла около школы в селе Унцукуль, пострадали трое взрослых. Он подчеркнул, что к школе произошедшее не имеет отношения.