Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали цену самых дешевых билетов на финал ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:40 02.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
СМИ узнали цену самых дешевых билетов на финал ЧМ-2026

Самые дешевые билеты на финал ЧМ-2026 обойдутся в 2 тысячи долларов

© FIFAТрофей чемпионата мира 2026 года
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© FIFA
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Самые дорогие билеты на финальный матч футбольного чемпионата мира в США, Канаде и Мексике обойдутся в 6370 долларов, самые дешевые стоят 2030 долларов, сообщает The Athletic.
Цены на билеты на матчи стали известны от первых участников продаж, выигравших право на покупку в специальной лотерее.
Стоимость билетов на матчи группового этапа в США (за исключением игр сборной США) варьируется от 60 до 620 долларов. Отмечается, что самые дешевые билеты оказались ограниченными в продаже и доступны лишь на часть матчей в угловых секторах верхних ярусов.
На первый матч сборной США по футболу на турнире, который пройдет в Лос-Анджелесе, можно приобрести билеты в ценовом диапазоне от 560 до 2735 долларов, на матч открытия чемпионата мира в Мехико - от 370 до 1825 долларов.
Продажи стартовали 1 октября и проходят в несколько этапов. Первый из них – "предварительная лотерея" – рассчитан на ограниченное число победителей, отобранных из 4,5 миллиона заявок. Сообщается, что в первый же день продаж билеты на финальный матч, а также билеты самой дешевой категории на ряд других популярных матчей были полностью распроданы.
США вместе с Мексикой и Канадой примут чемпионат мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля.
Максим Митрофанов - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Митрофанов: сборная России конкурентоспособна на мировом уровне
2 октября 2025, 12:55
 
ФутболВокруг спортаЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала