СМИ узнали цену самых дешевых билетов на финал ЧМ-2026

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Самые дорогие билеты на финальный матч футбольного чемпионата мира в США, Канаде и Мексике обойдутся в 6370 долларов, самые дешевые стоят 2030 долларов, сообщает The Athletic.

Цены на билеты на матчи стали известны от первых участников продаж, выигравших право на покупку в специальной лотерее.

Стоимость билетов на матчи группового этапа в США (за исключением игр сборной США) варьируется от 60 до 620 долларов. Отмечается, что самые дешевые билеты оказались ограниченными в продаже и доступны лишь на часть матчей в угловых секторах верхних ярусов.

На первый матч сборной США по футболу на турнире, который пройдет в Лос-Анджелесе, можно приобрести билеты в ценовом диапазоне от 560 до 2735 долларов, на матч открытия чемпионата мира в Мехико - от 370 до 1825 долларов.

Продажи стартовали 1 октября и проходят в несколько этапов. Первый из них – "предварительная лотерея" – рассчитан на ограниченное число победителей, отобранных из 4,5 миллиона заявок. Сообщается, что в первый же день продаж билеты на финальный матч, а также билеты самой дешевой категории на ряд других популярных матчей были полностью распроданы.