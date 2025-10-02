Самая сильная за три месяца магнитная буря: как защитить свое здоровье

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В начале октября Земля оказалась под мощнейшим воздействием Солнца. Индекс геомагнитной активности вырос до 7.33 — уровня, соответствующего категории G3+ по пятибалльной шкале. Это означает, что над планетой бушует сильная магнитная буря, способная нарушать работу энергетических систем, влиять на связь, спутниковую навигацию и даже на здоровье людей.

Почему магнитные бури так опасны?

Как отметил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с "Российской газетой", ситуация в околоземном пространстве "осложненная". Последний раз нечто подобное фиксировалось еще летом, когда Земля приняла на себя прямой удар солнечного протуберанца. Сегодня человечество вновь ощущает дыхание космоса.

© Космическая погода — XRAS.RU/Telegram Выброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца © Космическая погода — XRAS.RU/Telegram Выброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца

Солнечные вспышки и последующие магнитные возмущения не просто красивые явления в виде сияний над полюсами. Это энергетические удары по естественной защите планеты, и человек, живущий внутри магнитного поля Земли, испытывает их последствия. Когда поле резко меняется, многие начинают страдать от головных болей, скачков давления и приступов слабости.

Часто люди становятся раздражительными и жалуются на бессонницу. У многих обостряются хронические заболевания. Врачи утверждают, что примерно 70 процентов населения способны предчувствовать перемены погоды и космические возмущения еще до того, как они достигают пика.

Особенно тяжело такие дни переносят пожилые, пациенты с сердечно-сосудистыми проблемами, болезнями дыхательной системы и нервными расстройствами , отмечает "Лента".

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН Черный выброс на Солнце © Фото : Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН Черный выброс на Солнце

Кто в зоне риска?

Сильнее всего влияние магнитных бурь ощущают люди с гипертонией и атеросклерозом. Тяжело оно переносится и теми, кто страдает заболеваниями дыхательной системы и астмой. Опасность выше у тех, кто перенес черепно-мозговые травмы или инсульты.

Люди с артритами, артрозами и болезнями позвоночника тоже отмечают усиление боли и дискомфорта в такие периоды. Часто жалуются на ухудшение самочувствия пациенты, страдающие хроническими мигренями или синдромом усталости. Пожилые особенно уязвимы, так как их организм уже не обладает достаточными ресурсами для быстрой адаптации.

© Depositphotos.com / fizkes Сисиемы организма особенно уязвимы в период магнитных бурь © Depositphotos.com / fizkes Сисиемы организма особенно уязвимы в период магнитных бурь

Наконец, серьезное воздействие испытывают люди с повышенной тревожностью и психосоматическими нарушениями, когда даже незначительные колебания погоды или магнитного поля воспринимаются как тяжелое испытание , подчеркивает "Комсомольская правда".

Рекомендации врачей

"Да, в официальной медицине такого диагноза нет, но как бы-то ни было, людям все же бывает плохо", — отмечает врач-невролог Виктор Косс в беседе с "Комсомольской правдой".

И есть способы, чтобы бороться с плохим самочувствием в такие дни. Так, чтобы уменьшить негативное воздействие, врачи советуют уделять особое внимание режиму сна. Если человек не высыпается, организм не отдохнул, то нервная система становится максимально уязвимой.

Даже короткий дневной сон в 20-30 минут помогает снять головную боль и снизить раздражительность.

© Pixabay / Claudio_Scott Сон © Pixabay / Claudio_Scott Сон

Не менее важно правильно питаться. Жирная и жареная пища только усугубляет нагрузку на организм, поэтому предпочтение лучше отдавать овощам, легким супам, кашам и кисломолочным продуктам.

Вода в такие дни особенно необходима, ведь обезвоживание усиливает спазмы сосудов.

Медики часто упоминают важность магния и витамина В6. Эти вещества помогают нервной системе сохранять равновесие. Магний содержится в орехах, шпинате, семенах или гречке, а при необходимости можно воспользоваться аптечными комплексами.

© Pixabay / insightzaoya Стакан воды со льдом © Pixabay / insightzaoya Стакан воды со льдом

Особое внимание стоит уделить эмоциональному состоянию. Даже простое дыхательное упражнение (вдох на четыре счета, затем на столько же задерживается дыхание, а после следует такой же по длительности выдох) помогает снизить тревожность и стабилизировать сердечный ритм.

Физическая активность в этот период должна быть умеренной. Тяжелые тренировки и марафоны лучше отложить, но прогулка на свежем воздухе, легкая йога или растяжка принесут пользу, улучшат настроение и помогут стабилизировать давление.

Массаж и простая гимнастика тоже способны облегчить состояние. Наклоны головы, вращения плеча, аккуратное надавливание на затылочные точки и в области висков улучшают кровообращение и снимают спазмы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин Международный день йоги в Таганском парке в Москве © РИА Новости / Владимир Вяткин Международный день йоги в Таганском парке в Москве

Что касается напитков, то кофе и крепкий черный чай лучше свести к минимуму. Заменить их стоит травяными чаями: ромашка, мята и чабрец обладают мягким успокаивающим действием и не перегружают сосуды.

Наконец, в такие дни особенно важно отказаться от алкоголя и сигарет. Эти привычки и без того наносят удар по сосудам, а в сочетании с магнитной бурей эффект становится разрушительным.

Мифы и реальность

С магнитными бурями связано множество заблуждений , напоминают "Аргументы и факты". Многие уверены, что здоровый человек их не ощущает. На практике даже абсолютно здоровые люди могут испытывать усталость и легкие головные боли, просто их симптомы не такие яркие. Другие утверждают, что все это лишь самовнушение. Однако исследования фиксируют объективные колебания давления и пульса во время магнитных бурь, так что организм действительно реагирует.

Некоторые думают, что бодрящий кофе — лучшее средство в такие дни, но в реальности напиток может вызвать спазмы сосудов и усилить проблему.

Нередко можно слышать мнение, что магнитные бури — выдумка астрологов, хотя данные о них публикуют научные институты и космические агентства. Даже популярное убеждение, что головная боль в бурю обязательно вызвана именно космическими причинами, не всегда верна, иногда за этим стоят другие болезни.

Распространен и миф о том, что алкоголь помогает расслабиться. На деле он лишь усугубляет нагрузку на сердце и сосуды. Существует также ошибочное мнение, что бороться с метеозависимостью невозможно. Наоборот, правильный режим, вода, легкая гимнастика и травяные чаи действительно облегчают состояние.

Некоторые уверены, что метеочувствительность — это диагноз, хотя официально его не существует. Но врачи признают, что симптомы реальны и требуют внимания. Также неверно думать, что молодежь не страдает от бурь. Те, кто мало спит и живет в условиях постоянного стресса, часто переносят их даже тяжелее пожилых.

И, наконец, заблуждение о том, что магнитные бури опасны только для людей, тоже не выдерживает критики: они способны выводить из строя спутники, нарушать работу GPS и электросетей.

Что делать, если стало плохо?

Если состояние резко ухудшилось, возникли сильные головные боли, перебои в работе сердца или внезапное повышение давления, необходимо срочно обращаться к врачу.

Иногда под маской метеозависимости скрываются серьезные болезни, и только специалист может отличить одно от другого.