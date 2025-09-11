https://ria.ru/20250911/alkogol-2041087795.html

Врач развеяла миф о существовании умеренной дозы алкоголя

Врач развеяла миф о существовании умеренной дозы алкоголя

Врач развеяла миф о существовании умеренной дозы алкоголя

Риск для здоровья возникает с первой каплей любого спиртного напитка, не имеет значения, сколько алкоголя человек употребляет, предупредила ведущий научный...

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Риск для здоровья возникает с первой каплей любого спиртного напитка, не имеет значения, сколько алкоголя человек употребляет, предупредила ведущий научный сотрудник отдела клинической наркологии Национального научного центра наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Анна Лобачева в разговоре с РИА Новости. Специалист во Всероссийский день трезвости рассказала, что алкоголь не относится к списку необходимых нутриентов для человеческого организма. Его не следует употреблять при беременности, в детском и подростковом возрасте, при наличии определенных заболеваний, выполнении некоторых видов работ, управлении транспортным средством. "Многие рассматривают употребление алкогольных напитков как развлечение или способ расслабиться, отрицая возможность формирования зависимости при контролируемом употреблении. Однако все болезни зависимости развиваются по единым механизмам: при регулярном употреблении спиртного в организме начинаются изменения метаболизма, в том числе и в нервной системе. Доказано, что систематический прием даже малых доз алкоголя оказывает токсическое воздействие на все органы и системы, способствует обострению хронических патологий и развитию новых", — сказала врач. Она добавила, что систематический прием алкоголя неминуемо приводит к повышению доз для достижения желаемого эффекта. За счет адаптационных возможностей организма пропадает защитный рвотный рефлекс и формируется толерантность, то есть прежние дозы уже кажутся недостаточными, возникает привыкание к более высоким. "Наряду с ростом доз алкоголя учащается частота приема. При хронической алкогольной интоксикации параллельно происходят нарушения в личностной и мотивационной сфере", — уточнила Лобачева. По ее словам, о сформированной зависимости говорят, когда при прекращении приема алкоголя возникает синдром отмены или так называемое похмелье: чтобы нормализовать самочувствие, человек стремится употребить спиртное снова. Его стоимость и крепость играют второстепенную роль. "Регулярное потребление любого алкоголя, даже качественного и дорогого, является причиной более 60 болезней и травм, приводящих к значимым потерям трудоспособности, преждевременной смерти, другим медицинским и социально-экономическим негативным последствиям. Продолжительность жизни при систематическом потреблении спиртных напитков сокращается в среднем на 15-20 лет", — пояснила специалист. Она рассказала, что заболевания, связанные с систематическим употреблением алкоголя, являются причиной ряда смертельных осложнений. Самые распространенные из них — это тромбоэмболия легочной артерии в сочетании с пневмонией или хронической почечной недостаточностью, желудочно-кишечное кровотечение, цирроз печени, инсульт, инфаркт миокарда. "Существует заблуждение о том, что небольшие количества алкоголя обладают стимулирующим действием, повышают внимание и не влияют на скорость реакции автомобилиста. Однако несмотря на эйфоризирующий эффект алкоголя при легкой степени опьянения, его употребление в любых количествах всегда приводит к снижению критического восприятия окружающей реальности и влечет за собой опасность в общественных местах", — предупредила Лобачева. Врач добавила, что человек в состоянии любой степени опьянения представляет потенциальную опасность для окружающих как при управлении транспортным средством, так и в качестве пешехода. Так, по данным МВД России, за 2024 год ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии стали причиной 3644 смертей, было ранено 17879 человек. "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2022 году опубликовала следующее заявление: "Безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует". Нельзя говорить о некоем так называемом безопасном уровне употребления алкоголя. Не имеет значения, сколько алкоголя вы употребляете: риск для здоровья возникает с первой же каплей любого алкогольного напитка", — отметила специалист.

