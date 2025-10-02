Рейтинг@Mail.ru
На Земле продолжается магнитная буря
Наука
 
09:19 02.10.2025
На Земле продолжается магнитная буря
На Земле продолжается магнитная буря
Магнитная буря на Земле продолжается третьи сутки на фоне экстремально высоких скоростей солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института
земля
космос
российская академия наук, земля, космос - риа наука, космос, вспышки на солнце
Наука, Российская академия наук, Земля, Космос - РИА Наука, Космос, вспышки на Солнце
На Земле продолжается магнитная буря

Магнитная буря продолжается на Земле третьи сутки

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Магнитная буря на Земле продолжается третьи сутки на фоне экстремально высоких скоростей солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"По состоянию на начало дня отсутствуют какие-либо позитивные новости по стабилизации обстановки. Магнитный шторм, который начался еще утром во вторник, с небольшими перерывами продолжается уже более 50 часов. Буря держится в диапазоне G1-G3, то есть большую часть времени находится на среднем уровне с отдельными сильными пиками", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что основным фактором, поддерживающим возмущенное состояние магнитосферы, выступает исключительно высокая скорость солнечного ветра. Она держится около красной, "экстремально высокой" границы в районе 700-800 километров в секунду, а временами достигает 900 километров в секунду, то есть в 2-3 раза больше нормальных значений. Такая скорость, по оценкам учёных, поддерживается повышенной вспышечной активностью и воздействием на Землю со стороны крупной корональной дыры. В зону действия последней планета вошла сегодня ночью.
"К позитивным новостям можно отнести то, что вспышечная активность пока не выходит за пределы событий M класса, которые хотя и относятся к сильным, но всё равно примерно на порядок слабее, чем вспышки высшего балла X", - успокоили учёные.
В сообщении указано, что, как представляется специалистам, магнитосфера Земли стабилизировалась, но не в спокойном состоянии, а в состоянии непрерывной бури среднего уровня. Если на Солнце не произойдет необычно крупных вспышек и Земля не столкнется с прямыми лобовыми ударами плазменных облаков, то есть шанс, что признаки улучшения геомагнитной обстановки появятся уже в течение 1-2 суток.
Наука
 
 
