На Земле продолжается магнитная буря

"К позитивным новостям можно отнести то, что вспышечная активность пока не выходит за пределы событий M класса, которые хотя и относятся к сильным, но всё равно примерно на порядок слабее, чем вспышки высшего балла X", - успокоили учёные.

В сообщении указано, что, как представляется специалистам, магнитосфера Земли стабилизировалась, но не в спокойном состоянии, а в состоянии непрерывной бури среднего уровня. Если на Солнце не произойдет необычно крупных вспышек и Земля не столкнется с прямыми лобовыми ударами плазменных облаков, то есть шанс, что признаки улучшения геомагнитной обстановки появятся уже в течение 1-2 суток.