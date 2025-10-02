Рейтинг@Mail.ru
Никитин рассказал о внедрении биометрии в аэропортах - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/biometriya-2045786649.html
Никитин рассказал о внедрении биометрии в аэропортах
Никитин рассказал о внедрении биометрии в аэропортах - РИА Новости, 02.10.2025
Никитин рассказал о внедрении биометрии в аэропортах
Внедрение биометрии в российских аэропортах для идентификации пассажиров планируется в течение нескольких лет, до конца 2025 года будет проведено тестирование... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:05:00+03:00
2025-10-02T10:05:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
биометрия
аэропорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035437055_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_1fabdfc16f85f54f51193d8621e623c0.jpg
https://ria.ru/20250930/rossija-2045274552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035437055_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1e78ee388eb04d0f2528bf0772374f2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей никитин (политик), министерство транспорта рф (минтранс россии), биометрия, аэропорт
Россия, Андрей Никитин (политик), Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Биометрия, Аэропорт
Никитин рассказал о внедрении биометрии в аэропортах

Никитин: внедрение биометрии в аэропортах планируется в течение нескольких лет

© Фото : МинтрансАндрей Никитин
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Минтранс
Андрей Никитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Внедрение биометрии в российских аэропортах для идентификации пассажиров планируется в течение нескольких лет, до конца 2025 года будет проведено тестирование системы, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Цифровая транспортация".
"Мы создаем технологическую возможность для внедрения биометрии в аэропортах. Речь идет о комплексном решении… Процесс требует тщательной согласованности со всеми участниками, включая силовые структуры. Поэтому ждать реализации завтра не стоит, но мы уверенно смотрим на горизонт нескольких лет", - сказал Никитин.
"К концу 2025 года планируем апробацию системы идентификации пассажиров для подтверждения ее работоспособности и применимости", - уточнил министр.
По словам Никитина, если пассажир имеет верифицированный цифровой профиль и не входит в категории риска, он должен проходить контроль по максимально упрощенной процедуре.
Посадка пассажиров в поезд дальнего следования на Казанском вокзале - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Минтрансе рассказали об испытаниях системы посадки по биометрии в поездах
30 сентября, 03:40
 
РоссияАндрей Никитин (политик)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)БиометрияАэропорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала