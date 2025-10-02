https://ria.ru/20251002/biometriya-2045786649.html
Никитин рассказал о внедрении биометрии в аэропортах
Никитин рассказал о внедрении биометрии в аэропортах - РИА Новости, 02.10.2025
Никитин рассказал о внедрении биометрии в аэропортах
Внедрение биометрии в российских аэропортах для идентификации пассажиров планируется в течение нескольких лет, до конца 2025 года будет проведено тестирование... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:05:00+03:00
2025-10-02T10:05:00+03:00
2025-10-02T10:05:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
биометрия
аэропорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035437055_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_1fabdfc16f85f54f51193d8621e623c0.jpg
https://ria.ru/20250930/rossija-2045274552.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035437055_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1e78ee388eb04d0f2528bf0772374f2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей никитин (политик), министерство транспорта рф (минтранс россии), биометрия, аэропорт
Россия, Андрей Никитин (политик), Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Биометрия, Аэропорт
Никитин рассказал о внедрении биометрии в аэропортах
Никитин: внедрение биометрии в аэропортах планируется в течение нескольких лет
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Внедрение биометрии в российских аэропортах для идентификации пассажиров планируется в течение нескольких лет, до конца 2025 года будет проведено тестирование системы, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Цифровая транспортация".
"Мы создаем технологическую возможность для внедрения биометрии в аэропортах. Речь идет о комплексном решении… Процесс требует тщательной согласованности со всеми участниками, включая силовые структуры. Поэтому ждать реализации завтра не стоит, но мы уверенно смотрим на горизонт нескольких лет", - сказал Никитин
.
"К концу 2025 года планируем апробацию системы идентификации пассажиров для подтверждения ее работоспособности и применимости", - уточнил министр.
По словам Никитина, если пассажир имеет верифицированный цифровой профиль и не входит в категории риска, он должен проходить контроль по максимально упрощенной процедуре.