Никитин рассказал о внедрении биометрии в аэропортах

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Внедрение биометрии в российских аэропортах для идентификации пассажиров планируется в течение нескольких лет, до конца 2025 года будет проведено тестирование системы, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Цифровая транспортация".

"Мы создаем технологическую возможность для внедрения биометрии в аэропортах. Речь идет о комплексном решении… Процесс требует тщательной согласованности со всеми участниками, включая силовые структуры. Поэтому ждать реализации завтра не стоит, но мы уверенно смотрим на горизонт нескольких лет", - сказал Никитин

"К концу 2025 года планируем апробацию системы идентификации пассажиров для подтверждения ее работоспособности и применимости", - уточнил министр.