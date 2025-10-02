https://ria.ru/20251002/aeroport-2045766812.html
В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения
В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения - РИА Новости, 02.10.2025
В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 02.10.2025
