В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
Житель посёлка Задорожный Краснояружского района Белгородской области получил легкое ранение в результате атаке украинского дрона на автомобиль, госпитализация... РИА Новости, 01.10.2025
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал житель Задорожного