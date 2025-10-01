Пожар в кафе в городе Канаше. Кадр видео

Женщина погибла в горящем кафе в Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Женщина погибла в горящем кафе в городе Канаш в Чувашии, она вернулась в охваченное огнем здание после эвакуации людей, сообщает МЧС республики.

Возгорание произошло утром в среду в одноэтажном здании на улице Чернышевского.

"Огнем оказалась охвачена летняя веранда и кровля на площади 400 квадратов. На месте обнаружено тело погибшей. По предварительной информации, женщина вернулась в кафе после эвакуации посетителей и персонала", - говорится в сообщении.