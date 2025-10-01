Рейтинг@Mail.ru
Женщина погибла в горящем кафе в Чувашии - РИА Новости, 01.10.2025
11:37 01.10.2025
Женщина погибла в горящем кафе в Чувашии
Женщина погибла в горящем кафе в городе Канаш в Чувашии, она вернулась в охваченное огнем здание после эвакуации людей, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 01.10.2025
Женщина погибла в горящем кафе в Чувашии

В Канаше в Чувашии при пожаре в кафе погибла женщина

© ГУ МЧС России по Чувашской РеспубликеПожар в кафе в городе Канаше. Кадр видео
© ГУ МЧС России по Чувашской Республике
Пожар в кафе в городе Канаше. Кадр видео
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Женщина погибла в горящем кафе в городе Канаш в Чувашии, она вернулась в охваченное огнем здание после эвакуации людей, сообщает МЧС республики.
Возгорание произошло утром в среду в одноэтажном здании на улице Чернышевского.
"Огнем оказалась охвачена летняя веранда и кровля на площади 400 квадратов. На месте обнаружено тело погибшей. По предварительной информации, женщина вернулась в кафе после эвакуации посетителей и персонала", - говорится в сообщении.
В ликвидации пожара были задействованы около 20 спасателей и 7 единиц техники МЧС России.
