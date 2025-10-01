https://ria.ru/20251001/zhenschina-2045587090.html
Женщина погибла в горящем кафе в Чувашии
Женщина погибла в горящем кафе в Чувашии - РИА Новости, 01.10.2025
Женщина погибла в горящем кафе в Чувашии
Женщина погибла в горящем кафе в городе Канаш в Чувашии, она вернулась в охваченное огнем здание после эвакуации людей, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:37:00+03:00
2025-10-01T11:37:00+03:00
2025-10-01T11:37:00+03:00
происшествия
канаш
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045585856_0:0:1263:710_1920x0_80_0_0_671d4a5ecaa6936e0926e076e611783f.jpg
https://ria.ru/20251001/pozhar-2045574865.html
канаш
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045585856_83:0:1030:710_1920x0_80_0_0_1c4d823476aa9b588de44b5f66361d32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, канаш, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Канаш, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Женщина погибла в горящем кафе в Чувашии
В Канаше в Чувашии при пожаре в кафе погибла женщина