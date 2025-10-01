https://ria.ru/20251001/zhaloba-2045532664.html
В суд поступила жалоба на посмертный приговор по делу Хачатуряна
В суд поступила жалоба на посмертный приговор по делу Хачатуряна - РИА Новости, 01.10.2025
В суд поступила жалоба на посмертный приговор по делу Хачатуряна
Жалоба родственников убитого Михаила Хачатуряна, посмертно признанного виновным в насилии над дочерьми, поступила в Мосгорсуд, сказано в материалах суда, с... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T01:14:00+03:00
2025-10-01T01:14:00+03:00
2025-10-01T01:14:00+03:00
происшествия
москва
михаил хачатурян
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600720232_0:110:961:650_1920x0_80_0_0_b10024aeb9215b748cdd863d66a5adce.jpg
https://ria.ru/20250507/khachaturyan-2015579408.html
https://ria.ru/20250411/khachaturyan-2010773859.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600720232_0:20:961:740_1920x0_80_0_0_c5649bf1c02885bf540d9dc39ad6c72f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, михаил хачатурян, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Михаил Хачатурян, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
В суд поступила жалоба на посмертный приговор по делу Хачатуряна
В Мосгорсуд поступила жалоба на посмертный приговор по делу Хачатуряна
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Жалоба родственников убитого Михаила Хачатуряна, посмертно признанного виновным в насилии над дочерьми, поступила в Мосгорсуд, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Материалы уголовного дела зарегистрированы в апелляционной инстанции", - говорится в данных суда.
Ранее адвокат Алексей Папенов сообщил РИА Новости, что в жалобе они просят признать его невиновным и реабилитировать.
Бутырский суд Москвы
ранее признал Хачатуряна
виновным в насилии над дочерьми и прекратил его дело в связи со смертью.
Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура
сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд
вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.