В суд поступила жалоба на посмертный приговор по делу Хачатуряна - РИА Новости, 01.10.2025
01:14 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/zhaloba-2045532664.html
В суд поступила жалоба на посмертный приговор по делу Хачатуряна
В суд поступила жалоба на посмертный приговор по делу Хачатуряна - РИА Новости, 01.10.2025
В суд поступила жалоба на посмертный приговор по делу Хачатуряна
Жалоба родственников убитого Михаила Хачатуряна, посмертно признанного виновным в насилии над дочерьми, поступила в Мосгорсуд, сказано в материалах суда, с... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T01:14:00+03:00
2025-10-01T01:14:00+03:00
происшествия
москва
михаил хачатурян
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия, москва, михаил хачатурян, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Михаил Хачатурян, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
В суд поступила жалоба на посмертный приговор по делу Хачатуряна

В Мосгорсуд поступила жалоба на посмертный приговор по делу Хачатуряна

© Фото : страница Михаила Хачатуряна в ОдноклассникахМихаил Хачатурян
Михаил Хачатурян - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : страница Михаила Хачатуряна в Одноклассниках
Михаил Хачатурян. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Жалоба родственников убитого Михаила Хачатуряна, посмертно признанного виновным в насилии над дочерьми, поступила в Мосгорсуд, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Материалы уголовного дела зарегистрированы в апелляционной инстанции", - говорится в данных суда.
Михаил Хачатурян - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Родственники Хачатуряна обжаловали посмертный приговор
7 мая, 16:08
Ранее адвокат Алексей Папенов сообщил РИА Новости, что в жалобе они просят признать его невиновным и реабилитировать.
Бутырский суд Москвы ранее признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми и прекратил его дело в связи со смертью.
Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.
Михаил Хачатурян - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Прокурор попросил признать вину отца сестер Хачатурян в насилии над ними
11 апреля, 16:48
 
ПроисшествияМоскваМихаил ХачатурянМосковский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
