В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у группы островов Барат-Дая у берегов Индонезии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 01.10.2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у группы островов Барат-Дая у берегов Индонезии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC
).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 13.49 по времени UTC (16.49 мск) в 334 километрах к северо-востоку от столицы Восточного Тимора Дили, где проживают порядка 150 тысяч человек, и в 198 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лоспалос с населением 17,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 151 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.