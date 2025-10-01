В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 13.49 по времени UTC (16.49 мск) в 334 километрах к северо-востоку от столицы Восточного Тимора Дили, где проживают порядка 150 тысяч человек, и в 198 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лоспалос с населением 17,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 151 километра.