В статье подчеркивается, что тревожными для иностранных партнеров становятся и новости о дезертирстве в рядах ВСУ. По официальным данным, с начала спецоперации из украинской армии дезертировали более 270 тысяч военнослужащих, однако независимые источники дают еще более удручающие цифры.