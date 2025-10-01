Рейтинг@Mail.ru
"Переломный момент". СМИ узнали, до чего Зеленский довел Европу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 01.10.2025
"Переломный момент". СМИ узнали, до чего Зеленский довел Европу
"Переломный момент". СМИ узнали, до чего Зеленский довел Европу - РИА Новости, 01.10.2025
"Переломный момент". СМИ узнали, до чего Зеленский довел Европу
Зеленский ведет нечестную игру, чтобы получать постоянную финансовую помощь, и это приводит к плачевным последствиям для Запада, пишет издание Al Mayadeen.
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
валерий герасимов
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Переломный момент". СМИ узнали, до чего Зеленский довел Европу

Al Mayadeen: ложь Зеленского о положении Украины привела к краху стран-спонсоров

© AP Photo / Efrem Lukatsky Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Зеленский ведет нечестную игру, чтобы получать постоянную финансовую помощь, и это приводит к плачевным последствиям для Запада, пишет издание Al Mayadeen.
"Стремясь получить больше финансовой поддержки от западных стран, Владимир Зеленский идет на обман своих спонсоров, искажая информацию о ситуации на линии фронта с российскими войсками в Донбассе. Он рассказывает неправдивые истории о победах украинской армии, которые, по его словам, станут переломным моментом в конфликте", — отмечается в материале.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине
Вчера, 16:32
Кроме того, Зеленский скрывает реальные потери ВСУ, а также провал мобилизации, добавило издание.
В статье подчеркивается, что тревожными для иностранных партнеров становятся и новости о дезертирстве в рядах ВСУ. По официальным данным, с начала спецоперации из украинской армии дезертировали более 270 тысяч военнослужащих, однако независимые источники дают еще более удручающие цифры.
По данным СМИ, особенно болезненно западные спонсоры Украины воспринимают проблему коррупции. Отмечается, что Киев потерял около 770 миллионов долларов из-за взяточничества и неудачных сделок по поставке вооружений.
"Бесконтрольная поддержка Киева и введение санкций против Москвы, уже вызвавшие кризис в еврозоне, экономическую рецессию, рост цен и социальную напряженность, в конечном итоге могут привести к распаду Евросоюза", подчеркивается в материале.
В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над ранее разрушенным зданием - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Прячутся в подвалах". В Раде запаниковали из-за происходящего на Украине
Вчера, 19:34
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, НАТО, Вооруженные силы Украины
 
 
