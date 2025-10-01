МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Зеленский ведет нечестную игру, чтобы получать постоянную финансовую помощь, и это приводит к плачевным последствиям для Запада, пишет издание Al Mayadeen.
"Стремясь получить больше финансовой поддержки от западных стран, Владимир Зеленский идет на обман своих спонсоров, искажая информацию о ситуации на линии фронта с российскими войсками в Донбассе. Он рассказывает неправдивые истории о победах украинской армии, которые, по его словам, станут переломным моментом в конфликте", — отмечается в материале.
Кроме того, Зеленский скрывает реальные потери ВСУ, а также провал мобилизации, добавило издание.
В статье подчеркивается, что тревожными для иностранных партнеров становятся и новости о дезертирстве в рядах ВСУ. По официальным данным, с начала спецоперации из украинской армии дезертировали более 270 тысяч военнослужащих, однако независимые источники дают еще более удручающие цифры.
"Бесконтрольная поддержка Киева и введение санкций против Москвы, уже вызвавшие кризис в еврозоне, экономическую рецессию, рост цен и социальную напряженность, в конечном итоге могут привести к распаду Евросоюза", — подчеркивается в материале.
В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
