Зеленский присвоил Парубию звание героя Украины

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины бывшему спикеру Рады и бывшему секретарю СНБО Андрею Парубию, причастному к сожжению людей в Одессе в 2014 году.
Парубия застрелили во Львове 30 августа. Глава полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, который, предположительно, уничтожил Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", не предоставив при этом никаких доказательств. В СБУ заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. В сентябре в СБУ заявили, что дело о ликвидации Парубия засекречено.
Указ о посмертном присвоении звания героя Украины Парубию опубликован на сайте Зеленского. Документ датирован первым октября.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ, экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
