Рейтинг@Mail.ru
Зеленский присвоил Парубию звание героя Украины - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 01.10.2025 (обновлено: 14:47 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/zelenskij-2045633891.html
Зеленский присвоил Парубию звание героя Украины
Зеленский присвоил Парубию звание героя Украины - РИА Новости, 01.10.2025
Зеленский присвоил Парубию звание героя Украины
Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины бывшему спикеру Рады и бывшему секретарю СНБО Андрею Парубию, причастному к сожжению людей в Одессе в 2014... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:44:00+03:00
2025-10-01T14:47:00+03:00
в мире
украина
одесса
львов
андрей парубий
владимир зеленский
надежда савченко
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038522909_0:202:2842:1801_1920x0_80_0_0_8f0237bf7127193592e93bfda93c5309.jpg
https://ria.ru/20250930/sbu-2045519463.html
https://ria.ru/20250901/rada-2038880714.html
украина
одесса
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038522909_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_f7e416ea2c07e321048d3665c68fc029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, львов, андрей парубий, владимир зеленский, надежда савченко, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесса, Львов, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Надежда Савченко, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский присвоил Парубию звание героя Украины

Зеленский присвоил звание героя Украины экс-спикеру Рады Андрею Парубию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАндрей Парубий
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Андрей Парубий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины бывшему спикеру Рады и бывшему секретарю СНБО Андрею Парубию, причастному к сожжению людей в Одессе в 2014 году.
Парубия застрелили во Львове 30 августа. Глава полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, который, предположительно, уничтожил Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", не предоставив при этом никаких доказательств. В СБУ заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. В сентябре в СБУ заявили, что дело о ликвидации Парубия засекречено.
Момент убийства Андрея Парубия - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СБУ подтвердила, что дело о ликвидации Парубия засекречено
Вчера, 22:04
Указ о посмертном присвоении звания героя Украины Парубию опубликован на сайте Зеленского. Документ датирован первым октября.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ, экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Раде рассказали, куда ведет след убийства Парубия
1 сентября, 15:51
 
В миреУкраинаОдессаЛьвовАндрей ПарубийВладимир ЗеленскийНадежда СавченкоСлужба безопасности УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала