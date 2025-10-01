МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Европейский союз не сможет стать эффективной военной организацией, цель которой противостоять России, пишет британская газета The Guardian.
"ЕС хорош во многом. Однако быть эффективной оборонной организацией — не одно из его преимуществ. <…> Мирный проект невозможно просто превратить в военный – по крайней мере, без жертвования тем, что делает его эффективным в тех областях, где он хорошо справляется", — говорится в материале.
Издание отмечает, что для принятия военных решений нужна скорость и ясность, а это не то, ради чего создавался ЕС. К тому же ни один европейский политик не захочет "лишиться права решать вопросы войны и мира, жизни и смерти, лишиться монополии на законное применение силы", подчеркивается в материале.
Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран союза.
Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
