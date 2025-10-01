Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили судоремонтный завод под Одессой - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 01.10.2025 (обновлено: 16:23 01.10.2025)
ВС России поразили судоремонтный завод под Одессой
ВС России поразили судоремонтный завод под Одессой - РИА Новости, 01.10.2025
ВС России поразили судоремонтный завод под Одессой
Российские военные поразили судоремонтный завод в Измаиле в Одесской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
румыния
одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
одесса
ВС России поразили судоремонтный завод под Одессой

ВС РФ ударили по судоремонтному заводу в Измаиле, куда прибыли новые катера

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские военные поразили судоремонтный завод в Измаиле в Одесской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Измаил: удар по портовой инфраструктуре. <...> Удар пришелся по территории судоремонтного завода. Ранее отмечалось прибытие со стороны Румынии нескольких военных катеров темного цвета, а также переоборудование украинских сторожевых катеров для выполнения боевых задач", — сказал он РИА Новости.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В подполье рассказали, что ВСУ начали готовить в Одесской области
29 сентября, 11:01
Как уточнили подпольщики, на заводе восстанавливают катера, модернизируют их для выполнения военных операций и готовят экипажи.
Минобороны России позже сообщило о поражении объектов энергетики, обеспечивавших работу предприятий украинского ВПК, а также цеха по производству десантных катеров и месту запуска беспилотников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумынияОдесская областьСергей ЛебедевВооруженные силы РФОдесса
 
 
