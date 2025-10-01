ВС России поразили судоремонтный завод под Одессой

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские военные поразили судоремонтный завод в Измаиле в Одесской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

"Измаил: удар по портовой инфраструктуре. <...> Удар пришелся по территории судоремонтного завода. Ранее отмечалось прибытие со стороны Румынии нескольких военных катеров темного цвета, а также переоборудование украинских сторожевых катеров для выполнения боевых задач", — сказал он РИА Новости.

Как уточнили подпольщики, на заводе восстанавливают катера, модернизируют их для выполнения военных операций и готовят экипажи.

Минобороны России позже сообщило о поражении объектов энергетики, обеспечивавших работу предприятий украинского ВПК, а также цеха по производству десантных катеров и месту запуска беспилотников.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.