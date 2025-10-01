https://ria.ru/20251001/zavod-2045558293.html
ВС России поразили судоремонтный завод под Одессой
Российские военные поразили судоремонтный завод в Измаиле в Одесской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.10.2025
ВС РФ ударили по судоремонтному заводу в Измаиле, куда прибыли новые катера
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские военные поразили судоремонтный завод в Измаиле в Одесской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Измаил: удар по портовой инфраструктуре. <...> Удар пришелся по территории судоремонтного завода. Ранее отмечалось прибытие со стороны Румынии нескольких военных катеров темного цвета, а также переоборудование украинских сторожевых катеров для выполнения боевых задач", — сказал он РИА Новости.
Как уточнили подпольщики, на заводе восстанавливают катера, модернизируют их для выполнения военных операций и готовят экипажи.
Минобороны России позже сообщило о поражении объектов энергетики, обеспечивавших работу предприятий украинского ВПК, а также цеха по производству десантных катеров и месту запуска беспилотников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России
начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования
, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.