Классик ХХ века и кино под органную музыку: концерты Зала Зарядье в октябре

Зал Зарядье продолжает Восьмой концертный сезон. В афише – концерты академической музыки и выступления этно-коллективов, джазовые концерты, мероприятия для детей и даже оперные постановки. Рассказываем о наиболее интересных концертах октября.
Юбилеи композиторов
В этом году музыкальный мир отмечает 110-летие со дня рождения выдающегося композитора ХХ века – Георгия Свиридова. Музыкальный стиль и язык Свиридова самобытен и узнаваем. Именно он – автор темы из сюиты "Время, вперед!", которая в советские годы звучала в качестве музыкальной заставки в вечернем выпуске новостей. Он же – автор музыкальных иллюстраций к повести Пушкина "Метель". Сначала была написана музыка к фильму, потом композитор переработал ее в сюиту, "Вальс" из которой сегодня у всех на слуху.
Среди большого числа его произведений есть и неоконченные, которые сегодня восстанавливают в соответствии с авторским замыслом современные композиторы. Так, 2 октября в Зале Зарядье состоится мировая премьера – впервые будет исполнена оратория Свиридова "Семь песен о России". Закончил и оркестровал партитуру Алексей Сюмак. В этот же вечер прозвучит и музыка к повести "Метель", литературный текст будет читать актер Сергей Шакуров. В концерте принимают участие солисты Полина Шамаева и Даниил Акимов, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, Московский государственный симфонический оркестр, дирижер – Иван Рудин.
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Актер Сергей Шакуров
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье
Актер Сергей Шакуров
Еще одна важная дата этого года – 185-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Юбилей классика – повод обратиться к его известным произведениям. 19 октября прозвучит симфоническая фантазия "Франческа да Римини" по мотивам "Божественной комедии" Данте. Виолончелист Александр Князев будет солировать в знаменитых "Вариациях на тему рококо". Это изящное и виртуозное произведение для виолончели и оркестра вдохновлено стилем XVIII века.
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Виолончелист Александр Князев
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье
Виолончелист Александр Князев
Третье произведение вечера – симфония "Манфред", написанная по сюжету поэмы Байрона. Музыка Чайковского прозвучит в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России под руководством Валерия Полянского. Перед концертом лекцию о творчестве Чайковского прочитает музыковед Елена Двоскина.
В октябре 2025 года исполняется и 200 лет со дня рождения Иоганна Штрауса-сына, знаменитого "короля вальсов". Он стал музыкантом вопреки желанию отца, также известного композитора. Собрав свой небольшой концертный ансамбль, сначала выступал как скрипач и дирижер, вскоре уже стал известен как композитор.
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Дирижер Федор Безносиков
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье
Дирижер Федор Безносиков
За свою жизнь Штраус-сын написал около 500 произведений: 15 оперетт и многочисленные вальсы, польки, кадрили, марши и мазурки, которые любимы слушателями по сей день. На концерте 21 октября в Зале Зарядье прозвучат самые знаменитые вальсы Штрауса, в том числе "Сказки Венского леса", "На прекрасном голубом Дунае", а также полька-мазурка "Хвала женщинам", праздничная кадриль и увертюра к оперетте "Индиго и сорок разбойников". Музыка композитора прозвучит в исполнении Российского национального оркестра под руководством Федора Безносикова.
Оперная постановка
Зал Зарядье располагает уникальными техническими возможностями. Здесь можно трансформировать пространство так, что концертная площадка превращается в настоящую оперную сцену. В последние годы в афише стали появляться полноценные оперные спектакли, созданные специально для зала. 25 и 26 октября на сцену возвращается "Тангейзер" Вагнера.
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Сцена из оперы "Тангейзер"
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье
Сцена из оперы "Тангейзер"
Для этой оперы, как и для других своих произведений, Вагнер писал либретто сам, основываясь на средневековых легендах и привнося в сюжет свои личные идеи и переживания. Режиссер спектакля Константин Балакин интерпретирует оперу о поэте-рыцаре так: по сути, это история о тайне творчества, о том, где художник черпает вдохновение. В постановке задействованы Национальный русский балет "Возрождение", Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.
Спектакль был создан в рамках проекта Зала Зарядье для молодых певцов OperaCall. В постановке задействованы молодые солистки, например, исполнительницы главных женских героинь Анна Прилепко в партии Венеры, а также Юлия Погребняк и Юлия Ситникова (партия Елизавета в разных составах). Их партнером по сцене стал уже известный певец, солист Мариинского театра Михаил Векуа.
Известные дирижеры
Музыку европейских композиторов исполнит 3 октября Академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством признанного маэстро Юрия Симонова. Он продирижирует масштабной Девятой симфонией Шуберта, написанной 200 лет назад. Произведение длится час, в момент написания эта была одна из самых длинных симфоний. Сам Шуберт благоговел перед Бетховеном, сочинение которого также прозвучит в этот вечер. Увертюру к опере "Фиделио" композитор переделывал неоднократно – к каждой новой постановке. В этот вечер прозвучит третий вариант, который среди современников Бетховена вызвал неоднозначные отклики. Третьим произведением вечера станет Скрипичный концерт Сибелиуса, в котором солировать будет Гайк Казазян.
От постройки зданий до видеогейминга: архитектор будущего Яков Чернихов
19 сентября, 12:46
Валерий Гергиев выступит в Зале Зарядье 6 октября вместе с Симфоническим оркестром Большого театра. В программе этого вечера – русская музыка, произведения Римского-Корсакова и Рахманинова. "Шехеразада" Римского-Корсакова написана по мотивам знаменитых арабских сказок "Тысяча и одна ночь". Ориентальные мотивы занимали художников на протяжении всего XIX века и отражены во всех видах искусства. Музыка не стала исключением, здесь есть свой "русский" восток, и "Шехеразада" – одно из самых известных его воплощений. В этот же вечер прозвучит Вторая симфония Рахманинова – крупное сочинение композитора, которые было написано почти полностью за границей.
Фортепианный концерт
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Пианист Константин Емельянов
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье
Пианист Константин Емельянов
Константин Емельянов – один из самых известных и востребованных молодых российских пианистов. Он – выпускник Московской консерватории, лауреат множества международных конкурсов. На сегодняшний день Емельянов активно гастролирует, выступает с ведущими дирижерами и оркестрами. Пианист даст сольный концерт в Зале Зарядье 4 октября. Программа объединяет шедевры немецкой, французской и русской фортепианной музыки: сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Мориса Равеля, со дня рождения которого в 2025 году исполняется 150 лет, а также фортепианный цикл Сергея Прокофьева по мотивам его знаменитого балета "Ромео и Джульетта".
Хоровая музыка
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Хор "Оптина пустынь"
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье
Хор "Оптина пустынь"
Концерты хоровой музыки всегда имеют своих почитателей и стоят немного особняком в афише. 16 октября в Зале Зарядье выступит один из ведущих российских вокальных коллективов, возрождающих древнерусские певческие традиции, — мужской хор "Оптина пустынь" под руководством Александра Семенова. В исполнении хора прозвучит особая программа, посвященная большому православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который будет отмечаться 14 октября.
Хор был основан почти 30 лет назад в Санкт-Петербургском подворье монастыря Оптина пустынь и сразу стал настоящей творческой лабораторией по изучению и возвращению в обиход церковно-певческого наследия. В репертуаре ансамбля самые разные произведения от древних русских распевов до произведений мировой хоровой классики.
Необычные проекты
В этом сезоне Зал Зарядье запустил несколько новых необычных циклов концертов. Один из них – "Джазовые истории с Кириллом Мошковым", настоящая энциклопедия джаза. Раз в месяц известный историк джаза и музыкальный критик Кирилл Мошков встречается со зрителями в Малом зале. Каждый вечер посвящен тому или иному джазовому стилю, в качестве музыкальных "иллюстраторов" Мошков приглашает самых разных российских джазменов. Эти концерты можно назвать скорее встречами – атмосфера на них неформальная, как и подобает этому музыкальному стилю. Очередная встреча цикла состоится 16 октября.
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Moscow Ragtime Band
© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье
Moscow Ragtime Band
Еще один неожиданный музыкальный проект объединит немое кино и великолепный орган, который установлен в Зале Зарядье. Это – концерты из цикла "Немое кино с органом", первый состоится 29 октября. Фильм "Носферату, симфония ужаса" по мотивам романа Брэма Стокера "Дракула" был снят в 1922 году. Сегодня – это классика немецкого кинематографа. Пугающая атмосфера ночного кошмара создана в картине за счет трюков с тенями и освещением. Считается, что режиссер Фридрих Мурнау этой работой заложил основы жанра хоррор, на которые ориентируются режиссеры по сей день. Показ фильма будет сопровождать живая органная импровизация немецкого исполнителя Йонаса Вильферта. Перед показом пройдет лекция специалиста по киномузыке Марии Невидимовой.
Русский сезон в музыкальном театре на Большой Дмитровке в Москве
11 сентября, 15:49