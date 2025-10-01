Классик ХХ века и кино под органную музыку: концерты Зала Зарядье в октябре

Зал Зарядье продолжает Восьмой концертный сезон. В афише – концерты академической музыки и выступления этно-коллективов, джазовые концерты, мероприятия для детей и даже оперные постановки. Рассказываем о наиболее интересных концертах октября.

Юбилеи композиторов

В этом году музыкальный мир отмечает 110-летие со дня рождения выдающегося композитора ХХ века – Георгия Свиридова. Музыкальный стиль и язык Свиридова самобытен и узнаваем. Именно он – автор темы из сюиты "Время, вперед!", которая в советские годы звучала в качестве музыкальной заставки в вечернем выпуске новостей. Он же – автор музыкальных иллюстраций к повести Пушкина "Метель". Сначала была написана музыка к фильму, потом композитор переработал ее в сюиту, "Вальс" из которой сегодня у всех на слуху.

Среди большого числа его произведений есть и неоконченные, которые сегодня восстанавливают в соответствии с авторским замыслом современные композиторы. Так, 2 октября в Зале Зарядье состоится мировая премьера – впервые будет исполнена оратория Свиридова "Семь песен о России". Закончил и оркестровал партитуру Алексей Сюмак. В этот же вечер прозвучит и музыка к повести "Метель", литературный текст будет читать актер Сергей Шакуров. В концерте принимают участие солисты Полина Шамаева и Даниил Акимов, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, Московский государственный симфонический оркестр, дирижер – Иван Рудин.

Актер Сергей Шакуров

Еще одна важная дата этого года – 185-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Юбилей классика – повод обратиться к его известным произведениям. 19 октября прозвучит симфоническая фантазия "Франческа да Римини" по мотивам "Божественной комедии" Данте. Виолончелист Александр Князев будет солировать в знаменитых "Вариациях на тему рококо". Это изящное и виртуозное произведение для виолончели и оркестра вдохновлено стилем XVIII века.

Виолончелист Александр Князев

Третье произведение вечера – симфония "Манфред", написанная по сюжету поэмы Байрона. Музыка Чайковского прозвучит в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России под руководством Валерия Полянского. Перед концертом лекцию о творчестве Чайковского прочитает музыковед Елена Двоскина.

В октябре 2025 года исполняется и 200 лет со дня рождения Иоганна Штрауса-сына, знаменитого "короля вальсов". Он стал музыкантом вопреки желанию отца, также известного композитора. Собрав свой небольшой концертный ансамбль, сначала выступал как скрипач и дирижер, вскоре уже стал известен как композитор.

Дирижер Федор Безносиков

За свою жизнь Штраус-сын написал около 500 произведений: 15 оперетт и многочисленные вальсы, польки, кадрили, марши и мазурки, которые любимы слушателями по сей день. На концерте 21 октября в Зале Зарядье прозвучат самые знаменитые вальсы Штрауса, в том числе "Сказки Венского леса", "На прекрасном голубом Дунае", а также полька-мазурка "Хвала женщинам", праздничная кадриль и увертюра к оперетте "Индиго и сорок разбойников". Музыка композитора прозвучит в исполнении Российского национального оркестра под руководством Федора Безносикова.

Оперная постановка

Зал Зарядье располагает уникальными техническими возможностями. Здесь можно трансформировать пространство так, что концертная площадка превращается в настоящую оперную сцену. В последние годы в афише стали появляться полноценные оперные спектакли, созданные специально для зала. 25 и 26 октября на сцену возвращается "Тангейзер" Вагнера.

Сцена из оперы "Тангейзер"

Для этой оперы, как и для других своих произведений, Вагнер писал либретто сам, основываясь на средневековых легендах и привнося в сюжет свои личные идеи и переживания. Режиссер спектакля Константин Балакин интерпретирует оперу о поэте-рыцаре так: по сути, это история о тайне творчества, о том, где художник черпает вдохновение. В постановке задействованы Национальный русский балет "Возрождение", Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.

Спектакль был создан в рамках проекта Зала Зарядье для молодых певцов OperaCall. В постановке задействованы молодые солистки, например, исполнительницы главных женских героинь Анна Прилепко в партии Венеры, а также Юлия Погребняк и Юлия Ситникова (партия Елизавета в разных составах). Их партнером по сцене стал уже известный певец, солист Мариинского театра Михаил Векуа.

Известные дирижеры

Музыку европейских композиторов исполнит 3 октября Академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством признанного маэстро Юрия Симонова. Он продирижирует масштабной Девятой симфонией Шуберта, написанной 200 лет назад. Произведение длится час, в момент написания эта была одна из самых длинных симфоний. Сам Шуберт благоговел перед Бетховеном, сочинение которого также прозвучит в этот вечер. Увертюру к опере "Фиделио" композитор переделывал неоднократно – к каждой новой постановке. В этот вечер прозвучит третий вариант, который среди современников Бетховена вызвал неоднозначные отклики. Третьим произведением вечера станет Скрипичный концерт Сибелиуса, в котором солировать будет Гайк Казазян.

Валерий Гергиев выступит в Зале Зарядье 6 октября вместе с Симфоническим оркестром Большого театра. В программе этого вечера – русская музыка, произведения Римского-Корсакова и Рахманинова. "Шехеразада" Римского-Корсакова написана по мотивам знаменитых арабских сказок "Тысяча и одна ночь". Ориентальные мотивы занимали художников на протяжении всего XIX века и отражены во всех видах искусства. Музыка не стала исключением, здесь есть свой "русский" восток, и "Шехеразада" – одно из самых известных его воплощений. В этот же вечер прозвучит Вторая симфония Рахманинова – крупное сочинение композитора, которые было написано почти полностью за границей.

Фортепианный концерт

Пианист Константин Емельянов

Константин Емельянов – один из самых известных и востребованных молодых российских пианистов. Он – выпускник Московской консерватории, лауреат множества международных конкурсов. На сегодняшний день Емельянов активно гастролирует, выступает с ведущими дирижерами и оркестрами. Пианист даст сольный концерт в Зале Зарядье 4 октября. Программа объединяет шедевры немецкой, французской и русской фортепианной музыки: сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Мориса Равеля, со дня рождения которого в 2025 году исполняется 150 лет, а также фортепианный цикл Сергея Прокофьева по мотивам его знаменитого балета "Ромео и Джульетта".

Хоровая музыка

Хор "Оптина пустынь"

Концерты хоровой музыки всегда имеют своих почитателей и стоят немного особняком в афише. 16 октября в Зале Зарядье выступит один из ведущих российских вокальных коллективов, возрождающих древнерусские певческие традиции, — мужской хор "Оптина пустынь" под руководством Александра Семенова. В исполнении хора прозвучит особая программа, посвященная большому православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который будет отмечаться 14 октября.

Хор был основан почти 30 лет назад в Санкт-Петербургском подворье монастыря Оптина пустынь и сразу стал настоящей творческой лабораторией по изучению и возвращению в обиход церковно-певческого наследия. В репертуаре ансамбля самые разные произведения от древних русских распевов до произведений мировой хоровой классики.

Необычные проекты

В этом сезоне Зал Зарядье запустил несколько новых необычных циклов концертов. Один из них – "Джазовые истории с Кириллом Мошковым", настоящая энциклопедия джаза. Раз в месяц известный историк джаза и музыкальный критик Кирилл Мошков встречается со зрителями в Малом зале. Каждый вечер посвящен тому или иному джазовому стилю, в качестве музыкальных "иллюстраторов" Мошков приглашает самых разных российских джазменов. Эти концерты можно назвать скорее встречами – атмосфера на них неформальная, как и подобает этому музыкальному стилю. Очередная встреча цикла состоится 16 октября.

Moscow Ragtime Band