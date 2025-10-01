Запад ждет поражение, заявили в МИД Белоруссии

МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что, если Запад не найдет возможности встроиться в архитектуру нового мира, его ждет поражение, и посоветовал Евросоюзу отказаться от теории своего превосходства.