Захарова посоветовала Навроцкому обратиться в церковь

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Заявившему об общении с духами президенту Польши Каролю Навроцкому необходимо поспешить в церковь и признаться, что к нему приходят бесы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Всякое в жизни бывает. Люди проходят разные стадии духовного развития, роста, испытывают религиозный опыт. И такое есть понятие. У всех по-разному бывает. Более того, Польша католическая страна, где эти традиции сохранены. Так тем более, извините, пожалуйста, в церковь ему (Навроцкому - ред.) надо бежать и говорить, что к нему бесы приходят", - сказала Захарова в эфире радио Спутник, комментируя последние заявления польского президента.
Она подчеркнула, что очевидна связь между приемом неких препаратов польским президентом и его откровениями.
Накануне Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется с духом Юзефа Пилсудского, известного своей русофобской и антисоветской позицией польского государственного деятеля прошлого века. Ранее в интервью он же рассказывал, что не видит повода для скандалов в своей привычке употреблять снюс, но обещает когда-нибудь от нее отказаться.
Журналисты не в первый раз обращают внимание на Навроцкого, который, предположительно, употребляет снюс во время публичных мероприятий, подобное происходило и во время дебатов перед выборами. Ранее СМИ, в том числе польские, обратили внимание на видео, на котором, как утверждается, польский президент, находясь на мероприятиях в ООН, употребляет, предположительно, несколько порций снюса из полученной от помощника коробочки.
Навроцкий предложил наказывать за распространение идеологии Бандеры
29 сентября, 23:07