Рейтинг@Mail.ru
Захарова посоветовала Навроцкому обратиться в церковь - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/zaharova-2045559151.html
Захарова посоветовала Навроцкому обратиться в церковь
Захарова посоветовала Навроцкому обратиться в церковь - РИА Новости, 01.10.2025
Захарова посоветовала Навроцкому обратиться в церковь
Заявившему об общении с духами президенту Польши Каролю Навроцкому необходимо поспешить в церковь и признаться, что к нему приходят бесы, заявила официальный... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:12:00+03:00
2025-10-01T09:12:00+03:00
в мире
польша
россия
кароль навроцкий
мария захарова
юзеф пилсудский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_54:401:2982:2048_1920x0_80_0_0_1c13dbf532b497aa59c187c937ed3cdf.jpg
https://ria.ru/20250929/polsha-2045255418.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_190b4b4a0f13764a62f8aec1ec4c9fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, кароль навроцкий, мария захарова, юзеф пилсудский, оон
В мире, Польша, Россия, Кароль Навроцкий, Мария Захарова, Юзеф Пилсудский, ООН
Захарова посоветовала Навроцкому обратиться в церковь

Захарова призвала Навроцкого сходить в церковь после его слов о духе Пилсудского

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Заявившему об общении с духами президенту Польши Каролю Навроцкому необходимо поспешить в церковь и признаться, что к нему приходят бесы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Всякое в жизни бывает. Люди проходят разные стадии духовного развития, роста, испытывают религиозный опыт. И такое есть понятие. У всех по-разному бывает. Более того, Польша католическая страна, где эти традиции сохранены. Так тем более, извините, пожалуйста, в церковь ему (Навроцкому - ред.) надо бежать и говорить, что к нему бесы приходят", - сказала Захарова в эфире радио Спутник, комментируя последние заявления польского президента.
Она подчеркнула, что очевидна связь между приемом неких препаратов польским президентом и его откровениями.
Накануне Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется с духом Юзефа Пилсудского, известного своей русофобской и антисоветской позицией польского государственного деятеля прошлого века. Ранее в интервью он же рассказывал, что не видит повода для скандалов в своей привычке употреблять снюс, но обещает когда-нибудь от нее отказаться.
Журналисты не в первый раз обращают внимание на Навроцкого, который, предположительно, употребляет снюс во время публичных мероприятий, подобное происходило и во время дебатов перед выборами. Ранее СМИ, в том числе польские, обратили внимание на видео, на котором, как утверждается, польский президент, находясь на мероприятиях в ООН, употребляет, предположительно, несколько порций снюса из полученной от помощника коробочки.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Навроцкий предложил наказывать за распространение идеологии Бандеры
29 сентября, 23:07
 
В миреПольшаРоссияКароль НавроцкийМария ЗахароваЮзеф ПилсудскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала