Рейтинг@Mail.ru
Задержанный за подготовку массовых убийств признался, кто был его целью - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 01.10.2025 (обновлено: 11:23 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/zaderzhannyy-2045575333.html
Задержанный за подготовку массовых убийств признался, кто был его целью
Задержанный за подготовку массовых убийств признался, кто был его целью - РИА Новости, 01.10.2025
Задержанный за подготовку массовых убийств признался, кто был его целью
Один из задержанных за подготовку массовых убийств в РФ признался, что хотел убить учителя биологии, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T10:45:00+03:00
2025-10-01T11:23:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
донецк
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045580913_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47105f5469548f37572962d33cc2b0eb.jpg
https://ria.ru/20251001/terrorizm-2045564931.html
россия
донецк
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание причастных к подготовке массовых убийств в регионах России
Один из задержанных за подготовку массовых убийств в России составил список "тех, кто достоин, и тех, кто недостоин", следует из видео ФСБ РФ.
2025-10-01T10:45
true
PT2M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045580913_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a3266649e11c663b1d65a52c69ff8260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, донецк, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия, Донецк, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Задержанный за подготовку массовых убийств признался, кто был его целью

Задержанный за подготовку массовых убийств хотел убить учителя биологии

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Один из задержанных за подготовку массовых убийств в РФ признался, что хотел убить учителя биологии, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
"Решил убить учителя по биологии", - признался задержанный.
Ранее ФСБ сообщила о проведении совместно с МВД, СК РФ и Росгвардией в 75 регионах предупредительно-профилактических мероприятий по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде в отношении 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов. Задержаны пять граждан РФ, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних жителей Челябинской области, готовивших теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов в мессенджере Telegram. В отношении девяти человек возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном хранении взрывчатых веществ, публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. Приняты профилактические меры в отношении 258 лиц, попавших под воздействие модераторов деструктивных идеологий, противоправная деятельность 58пропагандистов и сторонников идеологии массовых убийств и суицида пока классифицируется.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В четырех регионах задержали подростков, планировавших теракты
09:48
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияДонецкМариупольСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала