Задержанный за подготовку массовых убийств признался, кто был его целью

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Один из задержанных за подготовку массовых убийств в РФ признался, что хотел убить учителя биологии, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
"Решил убить учителя по биологии", - признался задержанный.
Ранее ФСБ сообщила о проведении совместно с МВД, СК РФ и Росгвардией в 75 регионах предупредительно-профилактических мероприятий по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде в отношении 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов. Задержаны пять граждан РФ, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних жителей Челябинской области, готовивших теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов в мессенджере Telegram. В отношении девяти человек возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном хранении взрывчатых веществ, публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. Приняты профилактические меры в отношении 258 лиц, попавших под воздействие модераторов деструктивных идеологий, противоправная деятельность 58пропагандистов и сторонников идеологии массовых убийств и суицида пока классифицируется.