Появились кадры задержания причастных к подготовке массовых убийств
Появились кадры задержания причастных к подготовке массовых убийств - РИА Новости, 01.10.2025
Появились кадры задержания причастных к подготовке массовых убийств
ФСБ опубликовала видео профилактических мероприятий с администраторами деструктивных интернет-ресурсов и задержания причастных к подготовке массовых убийств
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. ФСБ опубликовала видео профилактических мероприятий с администраторами деструктивных интернет-ресурсов и задержания причастных к подготовке массовых убийств россиян. Более 320 администраторов и пользователей интернет-ресурсов в 75 регионах РФ предостерегли от распространения деструктивной идеологии среди молодежи, задержаны пять граждан РФ, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, сообщил ранее ЦОС ФСБ На опубликованных кадрах видно, что многих из задержанных оперативники застали врасплох. Сотрудники приходят в квартиры, к некоторым приходится врываться, в других домах двери открывают проживающие с фигурантами люди. "Доброе утро, голубчик, просыпайся", - говорит оперативник, подошедший к кровати. "Ты сейчас доиграешься", - вынуждены были предупредить сотрудники СОБР другого россиянина, который не хотел открывать дверь. "Подождите. Подождите! Какая полиция? Что за?" - возмущается молодой человек, которого оперативникам пришлось снимать со второго этажа двухъярусной кровати.
Задержание причастных к подготовке массовых убийств в регионах России
Один из задержанных за подготовку массовых убийств в России составил список "тех, кто достоин, и тех, кто недостоин", следует из видео ФСБ РФ.
