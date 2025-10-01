https://ria.ru/20251001/zaderzhanie-2045582646.html

Появились кадры задержания причастных к подготовке массовых убийств

2025-10-01T11:25:00+03:00

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. ФСБ опубликовала видео профилактических мероприятий с администраторами деструктивных интернет-ресурсов и задержания причастных к подготовке массовых убийств россиян. Более 320 администраторов и пользователей интернет-ресурсов в 75 регионах РФ предостерегли от распространения деструктивной идеологии среди молодежи, задержаны пять граждан РФ, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, сообщил ранее ЦОС ФСБ На опубликованных кадрах видно, что многих из задержанных оперативники застали врасплох. Сотрудники приходят в квартиры, к некоторым приходится врываться, в других домах двери открывают проживающие с фигурантами люди. "Доброе утро, голубчик, просыпайся", - говорит оперативник, подошедший к кровати. "Ты сейчас доиграешься", - вынуждены были предупредить сотрудники СОБР другого россиянина, который не хотел открывать дверь. "Подождите. Подождите! Какая полиция? Что за?" - возмущается молодой человек, которого оперативникам пришлось снимать со второго этажа двухъярусной кровати.

