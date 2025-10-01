Юрист предупредил об ответственности за невызов скорой

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Гражданам России за оставление человека в опасности и невызов скорой помощи может грозить уголовная ответственность, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"В случае, если гражданин находится в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишен возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, то оставление его в опасности будет основанием для привлечения к уголовной ответственности любого гражданина, которой находился рядом и мог оказать ему помощь. При этом под оказанием помощи может пониматься даже простой вызов "скорой". Ответственность за такое деяние предусмотрена статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", — рассказал Хаминский

Согласно закону, водитель, который, например, попал в аварию и не вызвал скорую помощь пострадавшему, будет нести ответственность. Кроме того, работник образовательной организации, если в ней пострадал ребенок, также будет нести ответственность по статье 125 УК, добавил Хаминский.

"Однако для случайного прохожего, который увидит человека в экстренной ситуации, ответственность за неоказание помощи фактически отсутствует", — обратил внимание юрист.

Хаминский также объяснил, что грозит врачам за неоказание помощи больному.