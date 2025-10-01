Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил об ответственности за невызов скорой - РИА Новости, 01.10.2025
02:19 01.10.2025 (обновлено: 08:53 01.10.2025)
Юрист предупредил об ответственности за невызов скорой
Гражданам России за оставление человека в опасности и невызов скорой помощи может грозить уголовная ответственность, рассказал РИА Новости юрист, руководитель...
общество, россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Гражданам России за оставление человека в опасности и невызов скорой помощи может грозить уголовная ответственность, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"В случае, если гражданин находится в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишен возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, то оставление его в опасности будет основанием для привлечения к уголовной ответственности любого гражданина, которой находился рядом и мог оказать ему помощь. При этом под оказанием помощи может пониматься даже простой вызов "скорой". Ответственность за такое деяние предусмотрена статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", — рассказал Хаминский.
Согласно закону, водитель, который, например, попал в аварию и не вызвал скорую помощь пострадавшему, будет нести ответственность. Кроме того, работник образовательной организации, если в ней пострадал ребенок, также будет нести ответственность по статье 125 УК, добавил Хаминский.
"Однако для случайного прохожего, который увидит человека в экстренной ситуации, ответственность за неоказание помощи фактически отсутствует", — обратил внимание юрист.
Хаминский также объяснил, что грозит врачам за неоказание помощи больному.
"Если это врач, работающий в медицинской организации или в скорой помощи, находящийся в этот момент на дежурстве, то отказ от оказания помощи больному будет расцениваться как уголовное преступление, предусмотренное статьей 124 УК РФ — неоказание помощи больному. Однако ответственность наступит лишь в том случае, если неоказание помощи повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью, тяжкого вреда либо привело к смерти больного", — заключил юрист.
