"Яндекс Еда" поможет ресторанам найти новых гостей с помощью блогеров
"Яндекс Еда" поможет ресторанам найти новых гостей с помощью блогеров - РИА Новости, 01.10.2025
"Яндекс Еда" поможет ресторанам найти новых гостей с помощью блогеров
1 окт 2025
"Яндекс Еда" поможет ресторанам найти новых гостей с помощью блогеров
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Сервис "Яндекс Еда" создал инструмент продвижения для ресторанов-партнеров "Есть контакт", на платформе собрана база инфлюенсеров, работающих по бартеру, из более чем 20 российских городов, сообщает пресс-служба компании.
Представители сервиса самостоятельно отобрали базу локальных инфлюенсеров и договорились об условиях сотрудничества. Ресторану нужно предоставить блогеру депозит на офлайн-посещение или бесплатный заказ на доставку из своего заведения, а тот взамен сделает публикацию. Так, благодаря платформе небольшие рестораны смогут обеспечить себе продвижение и повысить узнаваемость, отмечают в пресс-службе.
При этом сервис возьмет на себя всю предварительную работу по организации сотрудничества заведения и блогера. Партнеру нужно только выбрать инфлюенсера, заполнить и отправить форму с запросом. В списке блогеров, например, – авторы местных телеграм-каналов, которые пишут о жизни города, гастрономии, развлечениях и семейном досуге. Ожидается, что за счет платформы они смогут найти постоянных заказчиков, разнообразить контент и расширить аудиторию.
Участие в проекте бесплатное для всех ресторанов-партнеров из городов присутствия сервиса – Владивостока
, Красноярска
, Челябинска
, Воронежа
и других. В дальнейшем сервис планирует масштабировать инициативу: добавлять новые регионы и расширять список блогеров.