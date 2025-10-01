В Ялте осудили пенсионера по обвинению в госизмене

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Верховный Суд республики Крым признал 67-летнего жителя Ялты виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.

Как сообщила прокуратура республики Крым , осужденный установил в 2022 году контакт со спецслужбами Украины . Получив задание о необходимости склонения бывшего сотрудника правоохранительных органов к сотрудничеству, он передал его контакты куратору. В ходе нескольких личных встреч подсудимый склонял мужчину к установлению конспиративной связи с иностранной разведкой. Реализовать задуманное он не смог, был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 УКРФ - государственная измена, рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.

"Верховный Суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.