В Ялте осудили пенсионера по обвинению в госизмене - РИА Новости, 01.10.2025
16:41 01.10.2025
В Ялте осудили пенсионера по обвинению в госизмене
В Ялте осудили пенсионера по обвинению в госизмене - РИА Новости, 01.10.2025
В Ялте осудили пенсионера по обвинению в госизмене
Верховный Суд республики Крым признал 67-летнего жителя Ялты виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам колонии строгого режима, сообщила... РИА Новости, 01.10.2025
В Ялте осудили пенсионера по обвинению в госизмене

Жителя Ялты осудили на 14 лет за связь со спецслужбами Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Верховный Суд республики Крым признал 67-летнего жителя Ялты виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.
Как сообщила прокуратура республики Крым, осужденный установил в 2022 году контакт со спецслужбами Украины. Получив задание о необходимости склонения бывшего сотрудника правоохранительных органов к сотрудничеству, он передал его контакты куратору. В ходе нескольких личных встреч подсудимый склонял мужчину к установлению конспиративной связи с иностранной разведкой. Реализовать задуманное он не смог, был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 УКРФ - государственная измена, рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.
"Верховный Суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, после отбывания основного наказания в виде лишения свободы.
