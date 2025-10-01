Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе главврача обвинили в получении взятки
12:35 01.10.2025
В Кузбассе главврача обвинили в получении взятки
В Кузбассе главврача обвинили в получении взятки
Главный врач одной из больниц Кузбасса обвиняется в получении взятки в 300 тысяч рублей за содействие предпринимателю в заключении госконтракта
происшествия
россия
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
В Кузбассе главврача обвинили в получении взятки

В Кузбассе главврача задержали за взятку в 300 тысяч рублей от бизнесмена

КЕМЕРОВО, 1 окт – РИА Новости. Главный врач одной из больниц Кузбасса обвиняется в получении взятки в 300 тысяч рублей за содействие предпринимателю в заключении госконтракта, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"По версии следствия, в декабре 2023 года фигурант, ранее занимая должность заведующего отделением одного из лечебных учреждений здравоохранения области, находясь на своем рабочем месте, получил взятку в размере 300 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за содействие в заключении государственного контракта на поставку медицинских изделий для нужд лечебного учреждения, общая сумма которого превышает 1 миллион рублей", – говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Топ-менеджера авиазавода обвинили во взятке сотруднику института Минобороны
26 сентября, 13:24
Главврач обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). "Следователем фигурант был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В жилище обвиняемого и по месту его работы проведены обыски, в ходе которых изъята интересующая следствие документация", – отмечается в релизе.
Ведомство не называет больницу, но, по данным информированного источника РИА Новости, речь идет о главвраче Центра охраны здоровья шахтеров, расположенного в Ленинске-Кузнецком.
Противоправная деятельность мужчины выявлена сотрудниками региональных управлений ФСБ и УЭБиПК ГУМВД по Кемеровской области. Материалы оперативно-розыскной деятельности были переданы в СК, где принято решение о возбуждении уголовного дела. В ходе предварительного расследования действиям взяткодателя также будет дана правовая оценка.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Суд подтвердил приговор фигурантке дела о рекордной взятке в биткоинах
06:17
 
