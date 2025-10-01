В Кузбассе главврача обвинили в получении взятки

КЕМЕРОВО, 1 окт – РИА Новости. Главный врач одной из больниц Кузбасса обвиняется в получении взятки в 300 тысяч рублей за содействие предпринимателю в заключении госконтракта, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

"По версии следствия, в декабре 2023 года фигурант, ранее занимая должность заведующего отделением одного из лечебных учреждений здравоохранения области, находясь на своем рабочем месте, получил взятку в размере 300 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за содействие в заключении государственного контракта на поставку медицинских изделий для нужд лечебного учреждения, общая сумма которого превышает 1 миллион рублей", – говорится в сообщении.