В Мюнхене прогремели взрывы - РИА Новости, 01.10.2025
08:26 01.10.2025 (обновлено: 10:00 01.10.2025)
В Мюнхене прогремели взрывы
В Мюнхене прогремели взрывы
Агентство Reuters со ссылкой на немецкую газету Bild сообщает о взрывах, прогремевших в Мюнхене, на место прибыло большое количество полиции и пожарных. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T08:26:00+03:00
2025-10-01T10:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045560967_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_1afa2b2200eb1694cfe50ac40336cc9d.jpg
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045560967_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cae92af144bf593b9a05a04462ae8be1.jpg
В Мюнхене прогремели взрывы

Пожарные на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
Пожарные на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Getty Images / picture alliance / Roland Freund
Пожарные на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Агентство Reuters со ссылкой на немецкую газету Bild сообщает о взрывах, прогремевших в Мюнхене, на место прибыло большое количество полиции и пожарных.
"Большое количество полицейских и пожарных находятся на Лерхенауэр-штрассе, прогремели взрывы", — говорится в сообщении агентства.
По данным газеты, подрыв подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей, сам он погиб после взрыва. Также был обнаружен человек с огнестрельными ранениями.
Очевидцы слышали звуки стрельбы, на месте ЧП заметили сгоревший фургон, там работают саперы. Также недалеко от места пожара нашли несколько загоревшихся автомобилей.
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
При взрыве газа в квартире в пригороде Лиона погиб человек
