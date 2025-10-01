https://ria.ru/20251001/vzryvy-2045554513.html
В Мюнхене прогремели взрывы
Агентство Reuters со ссылкой на немецкую газету Bild сообщает о взрывах, прогремевших в Мюнхене, на место прибыло большое количество полиции и пожарных. РИА Новости, 01.10.2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Агентство Reuters
со ссылкой на немецкую газету Bild сообщает о взрывах, прогремевших в Мюнхене, на место прибыло большое количество полиции и пожарных.
"Большое количество полицейских и пожарных находятся на Лерхенауэр-штрассе, прогремели взрывы", — говорится в сообщении агентства.
По данным газеты, подрыв подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей, сам он погиб после взрыва. Также был обнаружен человек с огнестрельными ранениями.
Очевидцы слышали звуки стрельбы, на месте ЧП заметили сгоревший фургон, там работают саперы. Также недалеко от места пожара нашли несколько загоревшихся автомобилей.