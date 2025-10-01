Рейтинг@Mail.ru
В Харькове прогремел взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:09 01.10.2025
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 01.10.2025
В Харькове прогремел взрыв
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 01.10.2025
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

Украинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги.
В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
"В городе раздался взрыв!" - написал Терехов в своем Telegram-канале.
Телеканал "Общественное" сообщил еще о нескольких взрывах в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные в Одесской области
В Измаиле прогремел взрыв
Специальная военная операция на Украине
 
 
