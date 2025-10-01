https://ria.ru/20251001/vzryv-2045536399.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 01.10.2025
В Харькове прогремел взрыв
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T02:09:00+03:00
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв