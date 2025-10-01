https://ria.ru/20251001/vzryv-2045530296.html
В Измаиле прогремел взрыв
В Измаиле прогремел взрыв - РИА Новости, 01.10.2025
В Измаиле прогремел взрыв
Взрыв произошел в Измаиле Одесской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T00:18:00+03:00
2025-10-01T00:18:00+03:00
2025-10-01T00:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg
https://ria.ru/20250930/kharkov-2045477531.html
россия
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_177:127:1147:855_1920x0_80_0_0_2c1ddb2c93e54309277f341dacc6f4db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Измаиле прогремел взрыв
В Измаиле Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв