Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в 2026 году - РИА Новости, 01.10.2025
17:22 01.10.2025 (обновлено: 17:37 01.10.2025)
Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в 2026 году
Социальные выплаты в России в 2026 году будут проиндексированы по уровню инфляции, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии РИА Новости, 01.10.2025
россия, общество, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, единая россия
Россия, Общество, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Единая Россия
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Социальные выплаты в России в 2026 году будут проиндексированы по уровню инфляции, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".
Он рассказал, что во внесенном правительством в Госдуму проекте федерального бюджета на 2026 год заложена индексация социальных пособий и выплат.
"В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, и, соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы", - сказал Силуанов.
Также он напомнил, что в бюджетном пакете учтена индексация пенсий выше уровня инфляции текущего года.
"Мы пошли на это, поскольку учли и рост инфляции предыдущего года, то есть 2025 года, и рост зарплаты. То есть уровень индексации пенсии со следующего года учтен не двукратно, а это двукратное увеличение пенсии перенесено на 1 января, и предлагаем сделать это один раз на 7,6%. То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рублей", - сказал министр.
Прожиточный минимум, по его словам, будет увеличен в следующем году на 1,2 тысячи рублей и составит 18 939 рублей.
