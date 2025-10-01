https://ria.ru/20251001/vyplaty-2045680064.html
Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в 2026 году
Социальные выплаты в России в 2026 году будут проиндексированы по уровню инфляции, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:22:00+03:00
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
единая россия
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Социальные выплаты в России в 2026 году будут проиндексированы по уровню инфляции, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".
Он рассказал, что во внесенном правительством в Госдуму
проекте федерального бюджета на 2026 год заложена индексация социальных пособий и выплат.
"В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, и, соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы", - сказал Силуанов
.
Также он напомнил, что в бюджетном пакете учтена индексация пенсий выше уровня инфляции текущего года.
"Мы пошли на это, поскольку учли и рост инфляции предыдущего года, то есть 2025 года, и рост зарплаты. То есть уровень индексации пенсии со следующего года учтен не двукратно, а это двукратное увеличение пенсии перенесено на 1 января, и предлагаем сделать это один раз на 7,6%. То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рублей", - сказал министр.
Прожиточный минимум, по его словам, будет увеличен в следующем году на 1,2 тысячи рублей и составит 18 939 рублей.