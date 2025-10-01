Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в 2026 году

"Мы пошли на это, поскольку учли и рост инфляции предыдущего года, то есть 2025 года, и рост зарплаты. То есть уровень индексации пенсии со следующего года учтен не двукратно, а это двукратное увеличение пенсии перенесено на 1 января, и предлагаем сделать это один раз на 7,6%. То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рублей", - сказал министр.