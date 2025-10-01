Рейтинг@Mail.ru
ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении - РИА Новости, 01.10.2025
19:29 01.10.2025
ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении
ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении - РИА Новости, 01.10.2025
ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении
ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении, как и в июле, в январе-августе - на 1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в... РИА Новости, 01.10.2025
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении

МЭР: ВВП России в августе вырос на 0,4%, как и в июле

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВВП России в августе вырос на 0,4% годовом выражении, как и в июле, в январе-августе - на 1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в августе 2025 года ВВП вырос на 0,4% в годовом выражении, как и в июле. По итогам 8 месяцев 2025 года рост ВВП составил 1% год к году", - сказано в обзоре.
Там также отмечается, что в месячном выражении ВВП в августе показал нулевую динамику с исключением сезонного и календарного факторов.
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
