Рейтинг@Mail.ru
Источник объяснил, зачем Сырскому нужна реформа ВСУ - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/vsu-2045732876.html
Источник объяснил, зачем Сырскому нужна реформа ВСУ
Источник объяснил, зачем Сырскому нужна реформа ВСУ - РИА Новости, 01.10.2025
Источник объяснил, зачем Сырскому нужна реформа ВСУ
Реформа вооруженных сил Украины нужна главкому ВСУ Александру Сырскому лишь для увеличения количества полковников и генералов, чтобы они отсиживались в тылу,... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T21:53:00+03:00
2025-10-01T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр сырский
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2205b88541ffe94b2b7148d402275987.jpg
https://ria.ru/20250928/syrskiy-2044975095.html
украина
александр сырский, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Александр Сырский, Украина, В мире
Источник объяснил, зачем Сырскому нужна реформа ВСУ

Реформа ВСУ нужна Сырскому для увеличения числа полковников и генералов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Реформа вооруженных сил Украины нужна главкому ВСУ Александру Сырскому лишь для увеличения количества полковников и генералов, чтобы они отсиживались в тылу, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Мы пришли к выводу, что эта реформа необходима Сырскому исключительно для увеличения количества полковничьих и генеральских должностей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ход боевых действий в 2025 году подтвердил: заявленная цель реформы ВСУ - когда один армейский корпус ведет боевые действия на определенном участке фронта - реализована не была.
"Личный состав противника по-прежнему тасует в зависимости от изменений характера боевых действий", - поделился собеседник РИА Новости.
При этом, как указали в российских силовых структурах, командующие корпусов в основе своей отсиживаются в тыловых районах и не принимают реального участия в конфликте.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Сырский хочет отправить в Купянск радикалов, считает эксперт
28 сентября, 20:43
 
Специальная военная операция на Украине
Александр Сырский
Украина
В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
