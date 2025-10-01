Источник объяснил, зачем Сырскому нужна реформа ВСУ

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Реформа вооруженных сил Украины нужна главкому ВСУ Александру Сырскому лишь для увеличения количества полковников и генералов, чтобы они отсиживались в тылу, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

"Мы пришли к выводу, что эта реформа необходима Сырскому исключительно для увеличения количества полковничьих и генеральских должностей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ход боевых действий в 2025 году подтвердил: заявленная цель реформы ВСУ - когда один армейский корпус ведет боевые действия на определенном участке фронта - реализована не была.

"Личный состав противника по-прежнему тасует в зависимости от изменений характера боевых действий", - поделился собеседник РИА Новости.