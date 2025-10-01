https://ria.ru/20251001/vsu-2045732876.html
Источник объяснил, зачем Сырскому нужна реформа ВСУ
Источник объяснил, зачем Сырскому нужна реформа ВСУ - РИА Новости, 01.10.2025
Источник объяснил, зачем Сырскому нужна реформа ВСУ
Реформа вооруженных сил Украины нужна главкому ВСУ Александру Сырскому лишь для увеличения количества полковников и генералов, чтобы они отсиживались в тылу,... РИА Новости, 01.10.2025
украина
Источник объяснил, зачем Сырскому нужна реформа ВСУ
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Реформа вооруженных сил Украины нужна главкому ВСУ Александру Сырскому лишь для увеличения количества полковников и генералов, чтобы они отсиживались в тылу, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Мы пришли к выводу, что эта реформа необходима Сырскому исключительно для увеличения количества полковничьих и генеральских должностей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ход боевых действий в 2025 году подтвердил: заявленная цель реформы ВСУ - когда один армейский корпус ведет боевые действия на определенном участке фронта - реализована не была.
"Личный состав противника по-прежнему тасует в зависимости от изменений характера боевых действий", - поделился собеседник РИА Новости.
При этом, как указали в российских силовых структурах, командующие корпусов в основе своей отсиживаются в тыловых районах и не принимают реального участия в конфликте.