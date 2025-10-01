Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 01.10.2025 (обновлено: 17:06 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/vsu-2045664481.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 01.10.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
Украинский дрон атаковал машину в селе Козинка, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:35:00+03:00
2025-10-01T17:06:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
происшествия
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
БЕЛГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Украинский дрон атаковал машину в селе Козинка, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Грайворонском округе пострадали два мирных жителя. В селе Козинка от ударов FPV-дронов по автомобилю женщина получила осколочное ранение спины, а мужчина — осколочное ранение правой руки. Пострадавших попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь", — написал он в Telegram-канале.Для продолжения лечения их переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.ВСУ регулярно бьют беспилотниками по автомобилям мирных жителей. В среду при такой атаке пострадал мужчина в поселке Задорожный. Ему оказали помощь, он продолжит лечение амбулаторно.С августа прошлого года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, белгород
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгород
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по машине пострадали два человека

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Украинский дрон атаковал машину в селе Козинка, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском округе пострадали два мирных жителя. В селе Козинка от ударов FPV-дронов по автомобилю женщина получила осколочное ранение спины, а мужчина — осколочное ранение правой руки. Пострадавших попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь", — написал он в Telegram-канале.
Для продолжения лечения их переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.
ВСУ регулярно бьют беспилотниками по автомобилям мирных жителей. В среду при такой атаке пострадал мужчина в поселке Задорожный. Ему оказали помощь, он продолжит лечение амбулаторно.
С августа прошлого года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествияБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала