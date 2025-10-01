https://ria.ru/20251001/vsu-2045664481.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
Украинский дрон атаковал машину в селе Козинка, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:35:00+03:00
2025-10-01T16:35:00+03:00
2025-10-01T17:06:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
происшествия
белгород
БЕЛГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Украинский дрон атаковал машину в селе Козинка, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Грайворонском округе пострадали два мирных жителя. В селе Козинка от ударов FPV-дронов по автомобилю женщина получила осколочное ранение спины, а мужчина — осколочное ранение правой руки. Пострадавших попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь", — написал он в Telegram-канале.Для продолжения лечения их переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.ВСУ регулярно бьют беспилотниками по автомобилям мирных жителей. В среду при такой атаке пострадал мужчина в поселке Задорожный. Ему оказали помощь, он продолжит лечение амбулаторно.С августа прошлого года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
белгородская область
белгород
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
