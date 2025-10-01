ВСУ могли выслеживать погибшего депутата Новой Каховки, заявил Мирошник

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ перед ударом по главе совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимиру Леонтьеву могли выслеживать его, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.