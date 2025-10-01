Рейтинг@Mail.ru
ВСУ могли выслеживать погибшего депутата Новой Каховки, заявил Мирошник - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 01.10.2025
ВСУ могли выслеживать погибшего депутата Новой Каховки, заявил Мирошник
ВСУ могли выслеживать погибшего депутата Новой Каховки, заявил Мирошник
ВСУ могли выслеживать погибшего депутата Новой Каховки, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ могли следить за депутатом Леонтьевым перед атакой

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВладимир Леонтьев
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Владимир Леонтьев. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ перед ударом по главе совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимиру Леонтьеву могли выслеживать его, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что Леонтьев скончался в больнице из-за атаки дрона ВСУ типа "Баба-Яга". Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии в больницу.
"Не исключается вариант, что за ним следили и наносили удар целенаправленно", - сказал Мирошник агентству.
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область, Новая Каховка, Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Родион Мирошник, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
 
 
