Российские военные рассказали о потерях ВСУ под Черниговом
Российские военные рассказали о потерях ВСУ под Черниговом - РИА Новости, 01.10.2025
Российские военные рассказали о потерях ВСУ под Черниговом
ВСУ потеряли много техники в Черниговской области, перевозивший ее и топливо железнодорожный состав попал под удар, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 01.10.2025
Российские военные рассказали о потерях ВСУ под Черниговом
Российские бойцы заявили о больших потерях техники ВСУ в Черниговской области