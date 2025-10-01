Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 01.10.2025
Российские военные рассказали о потерях ВСУ под Черниговом
Российские военные рассказали о потерях ВСУ под Черниговом
ВСУ потеряли много техники в Черниговской области, перевозивший ее и топливо железнодорожный состав попал под удар, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 01.10.2025
черниговская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные рассказали о потерях ВСУ под Черниговом

Российские бойцы заявили о больших потерях техники ВСУ в Черниговской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли много техники в Черниговской области, перевозивший ее и топливо железнодорожный состав попал под удар, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Уничтожено порядка 14 цистерн с топливом, 5 платформ с техникой и около 10 вагонов с другими материальными средствами", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ в Волчанске
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьВооруженные силы Украины
 
 
