Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ в Волчанске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 01.10.2025
Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ в Волчанске
Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ в Волчанске
Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ в Волчанске

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. ВСУ перенесли под землю все передвижение в Волчанске Харьковской области и начинают применять данную тактику и в других населенных пунктах, где идут бои, сообщил РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
"Волчанск - город, которого нет, город, который полностью разрушен. ВСУ использовали его здания и сооружения в качестве укрытий, и на сегодня у ВСУ такой тактики нет и они используют тактику, которая взята с времен вьетнамской войны и заключается в построении системы подземных лабиринтов, тоннелей и волчьих нор, которые использовали вьетнамские партизаны. Такую же тактику противник использовал и в Часовом Яре, а также использует сейчас и в Константиновке. Исходя из того, что по поверхности перемещаться стало очень и очень опасно, передвижение осложняют наши операторы БПЛА, в том числе, разведывательно-ударные комплексы "Орлан" и различные системы обнаружения", - рассказал собеседник.
Он пояснил, что противник старается все логистические пути перенести именно в подземные ходы.
"Они подвозят до крайней точки, где может быть безопасно, личный состав и после этого они на себе перетаскивают всю провизию, все обмундирование, которое им дали. Для этого используют специальных проводников", - добавил Киселев.
Волчанск – районный центр в Харьковской области, со взятием города у ВС РФ откроется путь на южное направление области.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
