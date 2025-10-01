Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ в Волчанске

ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. ВСУ перенесли под землю все передвижение в Волчанске Харьковской области и начинают применять данную тактику и в других населенных пунктах, где идут бои, сообщил РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.